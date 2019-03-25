台灣旅客增加 加航推頂級夢幻旅遊

2019-03-25 19:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



隨著台灣旅客的增加，受到加國旅遊相關單位高度重視，加拿大旅遊局睽違多年，再次來台與加拿大航空推廣深度、多元的旅遊行程，包括愛德華王子島多元風府的旅遊行程，以及頂級奢華火車 Rocky Mountaineer 洛磯山之光，要讓台灣旅客有著不同的加拿大旅遊體驗。而繼黃刀鎮欣賞極光風潮後，加航祭出尊享商務艙兩人成行，台北溫哥華含稅來回8萬9,292元起的特惠價。

加拿大航空台灣區總經理陳美至今（25）日表示，這次邀請加拿大愛德華王子島旅遊局、洛磯山之光，讓更多遊加旅客可善用加拿大航空國內線的優勢，讓假期有更多不一樣的選擇。其中愛德華王子島為世界名著「清秀佳人」故事背景，也是網路串流影音平台 Netflix 網飛公司「勇敢的安妮」影集取景地，心曠神怡的景色，被譽為高爾夫球的天堂，每年吸引許多高爾夫球好手前來度假，包含知名美國球星球星老虎伍茲也曾慕名而來打球度假。

另外，當地特產許多新鮮食材與海鮮，如滋味鮮美的淡菜、肥美的生蠔以及肉質多汁彈牙的大西洋龍蝦，在岸邊的海港處就能立即享受到。種種特色，成為歐美頂尖人士休閒度假的勝地，也是 CNN 評選加拿大最美的地方之一。

而頂級奢華火車 Rocky Mountaineer 洛磯山之光更是低調的在台灣鮮少人知，由於座位有限，加上旺季時常一票難求，被喻為「有錢也未必能買的到車票」的頂級列車，採用車廂擁有金楓和銀楓兩種艙等，兩天一夜的行程（住宿五星級飯店），分別要價2,000和1,500元加幣，車內也有提供中文服務，可從溫哥華前往多個國家公園如賈斯伯國家公園、露易絲湖以及班夫國家公園，路線行經洛磯山群，並且環繞茂密森林，常見野生的熊、大角羊以及駝鹿，相當精彩。

車廂內也有供餐，頂級艙等設有餐廳且現點現煮，提供多種加國在地新鮮食材，當然也包含加拿大鮭魚排、亞伯達省的頂級牛排與洛磯山野菇燉飯等等頂級料理，這些美饌都由得獎數次的主廚 Jean Pierre Guerin 和師承米其林餐廳的大廚 Frédéric Couton 負責。

搭乘洛磯山之光也能善用加拿大航空的多城市開口機票規劃多元的加拿大行程，例如抵達溫哥華旅遊數日後出發搭乘洛磯山之光前往班夫國家公園，回程再由卡加利搭乘加拿大航空航班經溫哥華回台北，行李直掛省時又便利。