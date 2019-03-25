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酷航推促銷 3/26-27東京首爾新加坡最低三折起

2019-03-25 19:40經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

設好鬧鐘，「飛常酷」三折機票明 (26) 日開搶！酷航「週二閃人促銷」將以全新面貌登場，自2019年3月26日 起，每個月的月中及月底推出「飛常酷促銷」，嶄新改版，好康更多，促銷航點也更多，有別於以往的「週二閃人促銷」，全新的「飛常酷促銷」讓想要與世界接軌，並勇於接觸創新體驗的人，以更超值的票價想飛就飛；促銷時間也將延長為週二至週三共兩天，讓旅客有更多規劃與「揪團」時間，呼朋引伴一起飛常酷。

為慶祝「飛常酷促銷」正式開跑，2019年3月26日至3月27日推出「 三折機票」超殺促銷官網活動，輸入優惠代碼「FLYNOW」，旅行熱門航點「台北－東京」、「台北 - 首爾」、「台北 - 札幌」及「台北 - 新加坡」立享來回含稅三折起，以超值價格享受舒適飛行體驗。此外，酷航2019新航點有印度「特里凡得琅」、寮國秘境「龍坡邦」、「永珍」，以及有著絕美寺廟宮殿的印度「蒂魯吉拉帕利」也加入飛常酷促銷，提供酷航旅客更多旅行選擇。

酷航表示，東京一直是國人旅遊首選，除了東京好吃、好玩又好逛之外，周圍的富士山、河口湖、橫濱、日光等地，都是以東京為中心的絕美秘境，永遠讓旅客有新的驚喜體驗！酷航「飛常酷促銷」推出極具競爭力的 3 折優惠，跟著酷航隨時飛，探索更多東京！旅客也可洽詢與酷航合作之旅行社，洽詢酷航東京套裝及團體旅遊產品。

今年櫻花季即將展開，從下周起 （3月底），首爾、東京、大阪、北海道，即將迎來滿滿櫻花，日本氣象局更發出櫻花開花紀錄，想朝聖櫻花落雪般的美景，並在夜櫻樹下野餐，跟著酷航一起飛，三折優惠 FLYNOW。

酷航全新「飛常酷促銷」航點包含台灣（台北、高雄）直飛航點：東京、札幌（北海道）、大阪、首爾、新加坡、曼谷；澳洲四大城：雪梨、墨爾本、黃金海岸、柏斯；歐洲雙航點：雅典、柏林；CP 值高私房旅遊航點：檳城、蘭卡威、古晉、關丹、怡保、泗水、清奈等；以及夢幻渡假航點馬爾地夫、峇里島、喀比等。這次促銷的旅遊期間最晚至2019年7月31日。想要一次解決住宿、當地交通與體驗的自由行旅客，可向酷航合作旅行社諮詢酷航套裝及團體旅遊行程。

酷航慶祝「飛常酷促銷」正式開跑，2019年3月26日至3月27日推出「 三折機票...
酷航慶祝「飛常酷促銷」正式開跑，2019年3月26日至3月27日推出「 三折機票」超殺促銷官網活動，輸入優惠代碼「FLYNOW」，旅行熱門航點「台北－東京」、「台北 - 首爾」、「台北 - 札幌」及「台北 - 新加坡」立享來回含稅三折起。　圖／酷航提供
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酷航東京櫻花季

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