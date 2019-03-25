永大股臨會董事提名 日本日立提六位人選

2019-03-25 18:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



日本日立今日提交股東臨時會名單，一共六位，其中四位為永大現任董事，包括日立製作所代表人長島真、永大董事長許瑞均、永大總經理蔡鋒杰以及鄭萬來，另2位為永大發言人林東昇以及日立製作所代表人原田博之。

日立製作所（日立）今(25)日 依據「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」，提交永大機電（永大）第一次股東臨時會委託人及支持之董事名單，其中株式會社日立製作所、株式會社日立樓宇系統及永大董事許作立為繼續一年以上持有永大已發行股份總數合併總計百分之十以上之股東，且對本次股東臨時會議案有相同意見，將共同委託群益金鼎證券股份有限公司擔任徵求人，徵求股東委託書。

日立表示，基於對永大公司正常營運、銷售通路的穩定，以及中國及亞洲電梯事業發展整體考量，日立深信這是對永大整體公司利益最佳的提名人選。至於對於永大第一次股東臨時會之召開，日立有三點立場強調，包括第一日立雖否認股東臨時會召開之合法性與必要性，且於2019年3月18日向法院聲請命定暫時狀態之處分，惟在法院作成裁判前，維護自身股東權利，仍提交委託人及支持董事名單。

第二，日立肯定既有董事成員以及經營團隊的專業，日立對於公開收購和提名人選皆是以永大長遠經營發展為考量；第三、 日立提高公開收購價格至65元，目的為加速實現永大成為日立全資子公司，以更具吸引力的條件鼓勵永大股東參與應賣，大幅提高收購股數，以彰顯日立對永大的積極姿態。此次響應公開收購的股票，日立已經準備充足資金全部購買。