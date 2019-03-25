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香港佳士得將拍賣趙無極作品 拍場出現第二大作品

2019-03-25 18:15經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

佳士得香港今（25）日宣布今年春拍將上拍抽象派大師趙無極的兩幅作品，也是佳士得作為5月24日起春拍周的領拍作品，其中「三聯作 1987-1988」為首度現身拍場，估價1.2億元至1.5億港元（約新台幣4.8億元至6億元），是他於拍場上出現的第二大作品，僅次於去年蘇富比香港春拍的《1985年6月至10月》。

佳士得香港表示，「三聯作 1987-1988」是趙創作於1987至1988年，這是趙無極1980年代中最大型且最重要的三聯作之一，全幅200公分乘以486公分，他迄今已知的大型三聯作只有 20 幅，本次上拍的作品色彩豐富、構圖獨樹一幟，可說是其當時創作生涯的代表作。

此作也反映了趙無極將自身對中國繪畫技術的理解，及對西方藝術的光線和色彩的運用的完美融合。受亨利·馬蒂斯(Henri Matisse)的「窗」系列及克勞德‧莫内(Claude Monet)的「睡蓮」系列的啟發，趙結合東方傳統筆墨，「三聯作 1987-1988」展現他在1980年代融貫東西的色彩空間概念。

畫作通過層次鮮明的引入式色塊和層層推進的構圖,猶如「窗」般地把觀者的目光內收並引向作品中央迸發出的光彩，「三聯作 1987-1988」以最直接的視覺意象象徵了趙無極在跨越東西兩種文化傳統后，創造出了屬於其個人的無極宇宙。

佳士得香港也表示，另一幅矚目作品為「02.01.65」，是趙氏「狂草時期」的力作，估價待詢。

佳士得香港今（25）日宣布今年春拍將上拍抽象派大師趙無極的兩幅作品，也是佳士得作...
佳士得香港今（25）日宣布今年春拍將上拍抽象派大師趙無極的兩幅作品，也是佳士得作為5月24日起春拍周的領拍作品，其中「三聯作 1987-1988」為首度現身拍場，估價1.2億元至1.5億港元（約新台幣4.8億元至6億元）。佳士得／提供
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趙無極「狂草時期」的力作「02.01.65」。佳士得／提供
趙無極「狂草時期」的力作「02.01.65」。佳士得／提供
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