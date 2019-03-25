日立收購永大 日立董事長金原慶武提出三點說明

2019-03-25 15:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



日本日立董事長金原慶武下午召開記者會說明收購案紛爭。金原慶武指出，市場謠言愈來愈多，為穩定軍心，日立還是要站出來說明立場，基於日立與永大長期合作關係，決定要提高收購價格到65元，分三點說明調高收購價格的原因。

金原慶武表示，首先兩家公司結合是最優質，永大在1966年創立到現在已經有50多年的歷史，在這個合作的50年當中，永大非常穩健又守法最終日立還是希望永大能成為日立全資子公司，所以決定提高本次公開收購價格。

為透過更具吸引力的收購價格，鼓勵更多永大機電股東參與應賣，以加速實現本次公開收購的最終目的。

第二點，日立發表本次公開收購計畫前一天10月25日，永大機電股價收盤價新台幣49.15元；2018年10月25日前1個月的永大機電股價收盤價單純平均值新台幣48.78元；10月25日前3個月的永大機電股價收盤價單純平均值新台幣48.05元，直到日立提出收購後，股價才跟著衝高。

這次收購並未採用資產重估法，而是使用市場評估市價法跟市場法為主軸，至於律盟、立本會計師事務所，在出具評估報告有其專業性。至於資產重估的部份，因為廠房都還在營運當中，不適合拿回來進行資產重估。