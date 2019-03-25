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韓流席捲大高雄 謝金河籲韓國瑜努力招商帶動入住人流

2019-03-25 10:19經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

財信傳媒董事長謝金河在臉書以「房地產有人住才有價值」為題發文指出，高雄的房子實在太便宜了，這是台北人普通的共識，韓流席捲大高雄，加速台北人在高雄買房子的驅動力，接下來韓市長要努力招商，讓企業的投資帶動入住的人流，才是高雄房市最重要的基本面。

謝金河表示，以台北豪宅的價格高雄相比，高雄最頂級的豪宅，售價幾乎只有台北十分之一，台灣這麼小，南北落差這麼大，是十分不可思議的事；他說，其實這是十幾年來一直存在的現象，這次韓流捲起旋風，讓這個效應更加凸顯，也加速台北人在高雄買房子的驅動力。

謝金河認為，房地產投資最怕的是一窩蜂湧來的純投資客，「小英總統及習近平總書記都說過：房子是用來住的，不是用來炒的，一棟大樓，如果住客滿滿，流動很低，這棟大樓會更有價值。相反的，若只是投資客來囤房，住戶冷清，大樓管理品質容易變差，房子不但不會增值，可能會貶值」。

謝金河表示，韓流席捲大高雄，「皇苑建設的郭敏能開心的告訴我，韓流席捲後，他的房子多賣了10億，這是多年難得一見的榮景」。謝金河強調，接下來重要的是，韓市長要努力招商，讓企業的投資帶動入住的人流，這才是高雄房市最重要的基本面。純投資客是撐不起房地產半邊天的，更重要的是，房子有人住才有價值。

財信傳媒董事長謝金河在臉書以「房地產有人住才有價值」為題發文。記者黃寅／攝影
財信傳媒董事長謝金河在臉書以「房地產有人住才有價值」為題發文。記者黃寅／攝影
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謝金河韓流房地產

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