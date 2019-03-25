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8個畢業生1個沒頭路 「網路小編」成為夢幻職業

2019-03-25 09:42經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

yes123求職網今（25）日公布「青年勞工職場甘苦談調查」，結果發現大約每八位畢業生，就有一位找不到工作，且「網路小編」還首度超越空服員，成為女性心目中夢幻職業第一名，且網路小編在男性心目中夢幻職業的排名也僅次於工程師，排名第二。

此外，這份調查還發現，「青貧族」、「窮忙世代」這是真的。根據yes123求職網調查發現，把收入減掉支出後，39歲（含）以下的勞工衡量目前「每月財務狀況」，其中37.7%屬於「收支平衡」，32.2%屬於「出現財務赤字」，屬於「收入大於支出」者僅佔30.1%。

更糟糕的是，現階段個人名下的總存款，青年勞工平均只有17萬元，其中甚至有15.4%表示，自己是「沒有存款」；僅有2.8%的存款，是在「100萬元（含）以上」。

不僅存款少，也有約五成二的青年勞工自認在忙碌的工作之下，家庭與事業目前是處於「失衡」狀態。

由於不滿意職場現狀，因此此份調查也發現，僅8%的受訪青年勞工自認為是「人生勝利組」。在「男性青年勞工」當中，就有64.4%透露，今年「有打算改行」的念頭。在可複選情況下，改行後的「夢幻職業」，前五名依序是：「科技工程師」（42.2%）、「網站小編」（29.2%）、「演藝人員」（18.8%），以及「主廚」（16.9%）、「銀行家」（16.1%）。

而在「女性青年勞工」之中，更有高達七成透露，今年「有打算改行」的念頭。同樣在可複選情況下，改行後的「夢幻職業」，前五名依序為：「網站小編」（29.1%）、「空服員」（23.8%）、「烘焙師傅」（22.8%），以及「網紅」（21.9%）、「作家」（21.1%）。

上述問卷調查，是由yes123求職網於2019年2月27日到3月15日，以網路問卷進行抽樣，調查39歲（含）以下，已畢業、退伍（免役）會員，有效問卷共1428份，其中男性佔596份，女性佔832份，信心水準為95%，誤差值為正負2.59%。

yes123求職網今（25）日公布「青年勞工職場甘苦談調查」，結果發現大約每八位...
yes123求職網今（25）日公布「青年勞工職場甘苦談調查」，結果發現大約每八位畢業生，就有一位找不到工作，且「網路小編」還首度超越空服員，成為女性心目中夢幻職業第一名，且網路小編在男性心目中夢幻職業的排名也僅次於工程師，排名第二。 圖／聯合報系資料照片
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