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裕隆百萬支持新創 解鎖未來城市的汽車狂想

2019-03-24 19:24經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

裕隆集團與嚴慶齡工業發展基金會、華創車電、納智捷共同攜手舉辦第二屆台灣車客松活動。裕隆集團投入產業資源，歷經半年多的線上線下活動，實踐知識分享、技術交流，鼓勵新創團隊打開探索未來城市與汽車進化移動生活的大門。今（24）日第二屆台灣車客松於台北數位產業園區舉辦決賽Demo Day，由來自北中南各地新創與大專院校的20組入圍隊伍共同競逐百萬總獎金，提出各種未來汽車進化與移動生活的狂想。

裕隆集團整合集團旗下華創車電、納智捷資源與嚴慶齡工業發展基金會，於2017年推動國內首創以汽車創新為主題的台灣車客松創客活動，為台灣對車輛產業創新有興趣的新創團隊與學子打開一扇門。

今年第二屆台灣車客松，延續開放、支持創客之核心精神，活動主題以「未來城市的汽車狂想」，分成「汽車進化組」或「城市旅行組」兩大組別，邀請跨領域、對未來車輛與移動生活有興趣的新創團隊報名參與。主辦單位祭出百萬總獎金，自初賽84組參賽隊伍中選出20組入圍的「做車的人」參與第二屆車客松決賽。

這次評審的提案包含以AI技術結合車輛數據，優化車輛系統與駕駛行為之應用；或多元V2X之運用；或解決停車痛點、甚而延伸至共享經濟、新能源車輛充電等商業模式創新，涵蓋車聯網、車共享、新能源等未來汽車各種技術趨勢與商業應用，提案作品創意接軌業界與國際發展趨勢，展現台灣各領域優秀人才為台灣移動科技提出創新想像之能量。

經濟部工業局長呂正華指出，台灣具有車輛產業與完整的汽車價值鏈，是很寶貴的產業資源，裕隆集團作為台灣重要車輛產業的集團企業，以產業資源投入台灣汽車自主研發。這次舉辦的車客松活動，開放研發產業價值鏈資源，用行動支持台灣新創團隊發展，對於帶動台灣車輛產業創新能量有很大的滾動效益。

而長期關注台灣數位新創與自駕車發展，同時也大力支持的許毓仁委員，在看完現場車客松團隊提案後表示，車客松活動提供台灣新創與產業一個嫁接的舞台，很期待未來有更多的新創團隊能夠與產業接軌，共同為台灣智慧車輛創新共同攜手努力。

第二屆台灣車客松。圖/裕隆提供
第二屆台灣車客松。圖/裕隆提供
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裕隆集團納智捷創客

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