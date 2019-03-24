親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

酷航飛台北班機艙壓異常 旅客驚氧氣罩全掉

紓解桃機人潮 第三航廈土建工程招標

2019-03-24 15:20經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

桃園國際機場第三航廈最核心的主體航廈工程，在歷經兩度流標後，日前土建工程標已先對外公告，預算金額約340億元，預定5月31日截止投件，若順利決標，預計今年10月1日動工、2023年底完工，可解決桃園機場壅塞的窘境。

據悉，由於之前招標時，廠商反映土建與機電系統介面難以整合，故桃機公司決定從善如流，將土建、機電分開招標，目前土建標已公告，機電標預算金額有100餘億元，近日也啟動招標準備作業，完成後即可對外公告。第三航廈主體工程總建設經費估算約440餘億元，桃機公司希望兩個標案可同時完工，據了解，此次有國外廠商表達投標意願。

桃機公司表示，為推動第三航廈興建工程，增進各界了解並鼓勵廠商參與國家重大建設，去年底舉辦「第三航站區主體航廈工程」第四次廠商說明會，主體工程採國際標，但國內和國際廠商也可以結盟，共同合作搶標，招標模式為最有利標，評決方式分三階段，分別為資格標審查、評選和議約。

土建和機電標的招標文件公開閱覽已完成，其中土建標日前率先公告，5月31日截止投標；而機電標因涉及土建工程的介面整合問題，故招標期程會稍晚。兩個標案的甄選作業流程相同，順利決標的話，最快可於今年10月1日動工，且土建和機電工程都將於2023年12月底完工。

依政府採購法規定，參與投標的廠商需達三家，若投標家數不足，將宣布廢標，擇期重新公告，因此，此次公告能否順利決標，對桃機公司規劃的完工期程將造成一定的壓力，

據指出，桃園國際機場的第一、第二航廈擴建都已完成，每年分別可提供1,500萬和2,200萬進出旅客的服務量。但因近年來新闢台灣航線的外籍航空公司不斷增加，加上日本、韓國、東南亞等國家的航班也連年成長，使得去年桃園國際機場服務旅客量高達4,653萬人次，再創新高紀錄。因此，對於解決桃機壅塞的情況，興建第三航廈益發顯得迫切。

桃機公司說，第三航廈主航廈完工後，總樓地板面積約為11.65萬坪，可提供2,500萬人次客運年容量，加上遠端登機廊廳，通關處理年容量可達4,500萬人次。機場公司對未來第三跑道也已開始規劃，整體容量可滿足2042年旅運量成長所需。

桃園國際機場人潮眾多，為紓解旅客量，第三航廈最核心的主體航廈工程，在歷經兩度流標...
桃園國際機場人潮眾多，為紓解旅客量，第三航廈最核心的主體航廈工程，在歷經兩度流標後，日前土建工程標已先對外公告，預算金額約340億元，預定5月31日截止投件。記者楊文琪／攝影
分享

桃機桃園機場

相關新聞

生技報喜 50億授權金到手

2019-03-24 01:10

瑩碩一對寶 打造學名藥一條龍

2019-03-24 13:24

榮化高港建儲槽區 喊卡

2019-03-24 01:12

新原料儲運基地 後年啟用

2019-03-24 01:12

新藥族 重新成為投資亮點

2019-03-24 01:09

彰化二林園區 拚環評翻案

2019-03-24 00:41

在地心產業／綠品生技 掌握桑黃量產秘密

2019-03-23 23:47

致勝心法／定位商業模式 創造價值

2019-03-23 23:46

創業超新星／吾飛 當你的家庭守護神

2019-03-23 23:46

創業超新星／這款App 搞定保單大小事

2019-03-23 23:45

創業超新星／一場大病 他們的創業契機

2019-03-23 23:45

天成飯店集團憑什麼今年業績增加四成？

2019-03-23 14:33

鋼品差異大 法人看好有題材公司

2019-03-23 13:37

中鋼鋼品需求內溫外冷 有後勁

2019-03-23 13:37

開著雙B來看國產車 意外熱銷福特驚呆

2019-03-23 12:38

超商取消24小時營業 成轉型契機

2019-03-23 10:11

「金店面」真的生鏽了嗎？6都店面成交總額5年衰退45%

2019-03-22 10:19

終於轉虧為盈 台灣交友網始祖 翻身最強飆股轉型記

2019-03-22 10:16

跨境電商女王朱佳期 月入千萬的奇幻人生

2019-03-22 08:49

5天賣出17億票房 國片《比悲傷更悲傷的故事》為何在中國爆紅？

2019-03-21 13:45

行銷線上／事件行銷 專業勝出

2019-03-20 23:25

連鎖效應／品牌合作 滿足四合體驗

2019-03-20 23:25

業務最前線／銷售談判延長賽的成功關鍵…

2019-03-20 23:25

策略經營／吳國華日式管理、美式開發 雙劍合璧闖新路

2019-03-20 23:25

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

生技報喜 50億授權金到手

2019-03-24 01:10

美商控侵權判賠近10億 家登：將提救濟

2019-03-23 16:14

華為推新旗艦機 台積吃補

2019-03-24 01:05

搭韓流 三大壽險投資高雄千億

2019-03-24 00:49

鼓勵休假還有補助！這銀行員工休越多領越多

2019-03-24 12:44

榮化高港建儲槽區 喊卡

2019-03-24 01:12

ATM交易總額 突破9兆元…無現金社會路迢迢

2019-03-23 23:30

使用牌照稅4月1日開徵 有多種繳費方式

2019-03-24 11:15

上海銀配息2元 殖利率4%

2019-03-24 01:08

5G大戰點火 市場升溫

2019-03-24 01:03

新藥族 重新成為投資亮點

2019-03-24 01:09

富邦金控徵才 首度提供MA至韓國出差研習機會

2019-03-23 22:12

郭台銘：六流、六快 衝農業

2019-03-24 01:08

周丹薇分享初心 「琉京歲悦」打動人心

2019-03-23 21:52

中鋼鋼品需求內溫外冷 有後勁

2019-03-23 13:37

南方航空攜手桂林陽朔悅榕庄 價格超優惠

2019-03-24 11:03

每800人擁有一台ATM 稱冠全球

2019-03-23 23:30

核二今晨運燃料入廠 台電：例行更換不影響除役

2019-03-23 21:29

地產紅利三部曲 吹響第一部

2019-03-24 00:48

新原料儲運基地 後年啟用

2019-03-24 01:12

第一金今年股利配發會比去年高 殖利率上看5％

2019-03-24 13:42

歷經20年！台中水湳國際會展中心動工、2022年營運

2019-03-23 16:25

中信金招60位MA 只要錄取首年年薪破百萬

2019-03-24 14:33

中鋼鋁業23周年廠慶 員眷齊心淨灘護海洋

2019-03-23 16:22

鋼品差異大 法人看好有題材公司

2019-03-23 13:37

陸若擴大對美採購 恐損我半導體

2019-03-24 00:23

匯市最前線／台幣本周狹幅盤整

2019-03-24 00:46

富邦金控今年預計招募60位MA 首度開放大學學歷參與

2019-03-23 21:41

上海科創板 和艦可望掛牌

2019-03-24 00:18

魏明谷接台水董事長 26日上任

2019-03-23 21:08

核廢最終處置場址難產 台電盼修改選址機制

2019-03-23 18:20

彰化二林園區 拚環評翻案

2019-03-24 00:41

貿協攜手15大學 擴大規模培訓電商實習生

2019-03-23 21:33

去年ATM操作5億筆 北部占一半

2019-03-23 23:30

2月景氣燈號 保守看待

2019-03-24 00:41

與AI對話擂台賽 冠軍團隊盼機器能力超越人類

2019-03-23 20:07

手機購物與銀行交易 留意4大風險

2019-03-23 16:58

元大寶華看經濟…低檔盤旋

2019-03-24 00:41

農業區塊鏈 交易模式大創新

2019-03-23 23:48

加油要快！汽油明漲0.5元 95每公升28.8元

2019-03-24 12:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top