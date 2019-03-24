紓解桃機人潮 第三航廈土建工程招標

2019-03-24 15:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



桃園國際機場第三航廈最核心的主體航廈工程，在歷經兩度流標後，日前土建工程標已先對外公告，預算金額約340億元，預定5月31日截止投件，若順利決標，預計今年10月1日動工、2023年底完工，可解決桃園機場壅塞的窘境。

據悉，由於之前招標時，廠商反映土建與機電系統介面難以整合，故桃機公司決定從善如流，將土建、機電分開招標，目前土建標已公告，機電標預算金額有100餘億元，近日也啟動招標準備作業，完成後即可對外公告。第三航廈主體工程總建設經費估算約440餘億元，桃機公司希望兩個標案可同時完工，據了解，此次有國外廠商表達投標意願。

桃機公司表示，為推動第三航廈興建工程，增進各界了解並鼓勵廠商參與國家重大建設，去年底舉辦「第三航站區主體航廈工程」第四次廠商說明會，主體工程採國際標，但國內和國際廠商也可以結盟，共同合作搶標，招標模式為最有利標，評決方式分三階段，分別為資格標審查、評選和議約。

土建和機電標的招標文件公開閱覽已完成，其中土建標日前率先公告，5月31日截止投標；而機電標因涉及土建工程的介面整合問題，故招標期程會稍晚。兩個標案的甄選作業流程相同，順利決標的話，最快可於今年10月1日動工，且土建和機電工程都將於2023年12月底完工。

依政府採購法規定，參與投標的廠商需達三家，若投標家數不足，將宣布廢標，擇期重新公告，因此，此次公告能否順利決標，對桃機公司規劃的完工期程將造成一定的壓力，

據指出，桃園國際機場的第一、第二航廈擴建都已完成，每年分別可提供1,500萬和2,200萬進出旅客的服務量。但因近年來新闢台灣航線的外籍航空公司不斷增加，加上日本、韓國、東南亞等國家的航班也連年成長，使得去年桃園國際機場服務旅客量高達4,653萬人次，再創新高紀錄。因此，對於解決桃機壅塞的情況，興建第三航廈益發顯得迫切。