南方航空攜手桂林陽朔悅榕庄 價格超優惠

2019-03-24 11:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



南方航空攜手桂林陽朔悅榕庄，推出精緻機加酒自由行超值專案。圖／南方航空提供 分享 facebook 大陸旅遊有新選擇。中國南方航空攜手桂林陽朔悅榕庄，推出精緻機加酒自由行專案，旅客能以市價近六折的價格搭乘南方航空的直飛航班，由台北前往桂林，並入住全球頂尖精品度假村悅榕庄。同時，悅榕庄祭出南航旅客專享Spa買一送一的優惠，再附機場來回接送，就是要讓旅客用划算的價格來一趟奢侈旅程。

南方航空目前擁有往返兩岸達18條直飛航線，更是全台唯一天天直飛台北往返桂林航線的航空公司。去程桃園機場每日下午18時30分始發，返程桂林兩江機場每日下午15時30分始發，晚去晚回的航班時刻讓旅客有充足的旅遊天數，且僅需短短兩個小時的飛行時間即能抵達「山水甲天下」的桂林。

陽朔悅榕庄於2014年10月28日盛大開業，坐落於有「三山環古鎮，一水抱綠洲」之稱的福利鎮，緊鄰富有「舟行碧波上，人在畫中遊」美譽的灕江畔，搭配設計質樸而優雅，141間套房和別墅都充滿當地桂北民居建築特色，地理位置相當優越。流連於度假村的賓客不僅在戶外泳池畔即能欣賞靜謐的灕江風光，還可參與如騎行、釣魚、灕江漂筏、遊覽福利鎮和相公山等各類豐富活動。

南方航空2019年全新推出「南航恣遊行」專案，利用兩岸直航航班密集、獨飛航點多等優勢，提供旅客包羅萬象的行程選擇。南航有感於越來越多旅客選擇當起背包客，來一趟說走就走的自由行。特別精選如桂林等知名旅遊勝地，與當地最好的業者合作推出別於市場的套裝行程，來一趟精緻的漫遊之旅。南航與悅榕庄的機加酒專案現已可透過可樂旅遊及雄獅旅行社預訂。