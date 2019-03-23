周丹薇分享初心 「琉京歲悦」打動人心

2019-03-23 21:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



近年投入琉璃的藝術創作的周丹薇，今（23）日應邀赴高鐵青埔站中悅栢軒舉辦「琉京歲悦 花漾人生．丹薇談初心」，分享初心如何帶來幸福，與會貴婦深受感動，紛紛當場下單訂購琉璃作品。

「琉京歲悦」展覽當日，周丹薇分享，美來自於初心的不變，遇到挫折，一定要想想自己的初心，不要被商業機制給束縛，路也許不會像自己想像的如此寬廣，但會讓作品散發獨一無二的火花，不枉費自己付出的心血。

多年前，周丹薇與朋友參觀中悦八京建築時，被一片猶如藝術作品外牆磚所感動，這塊磚是八京建設總經理鄭桂林特地到日本請傳統窯燒老師傅，以日本陶土錘煉窯燒而成。二人惺惺相惜，鄭桂林也特別邀請周丹薇到「中悦栢軒」分享她多年來如何維持初心不變。

17歲成為當紅模特兒，周丹薇走入演藝圈，從廣告明星一姐又開設自己的花藝店，再到開設生技公司，近年則投入琉璃的藝術創作，周丹薇專心一意的投入每項事業，而每一樣也都讓她與她的會計吃足苦頭。

從一開始的批花比別人貴，到可以拿到比別人低10%的批花價，周丹薇笑說，自己現在走進批花市場，都還能感受到大家對她的熱情，「像是回家一樣」。

這個過程一點都不簡單，大明星清晨四點走進批花市場，不為拍戲，是為生意？許多花商在她身後竊竊私語，認為這位大明星只是愛噱頭，肯定撐不了多久，連她批回去的花都比別人貴。

周丹薇不吭一聲，幾乎天天四點進花市，風雨無誤；半年後，花商對她很是佩服，特地將批發價降低1成，成為好友。

但花店員工最怕周丹薇到現場，她對美的要求絲毫不含糊，總是這裡、那裡無上限的修正，導致該賺錢的案子利潤降低。

不只花店，周丹薇還曾不惜血本開發真珠草產品，讓肝病患者有路可走。周丹薇的父親、舅舅都因肝病而過世；她毅然投入前半生積蓄的1.8億，從原料取得、臨床實驗三階段、人體實驗，直到拿到藥證，可說不惜血本。

這是她最慘痛的教訓，因為成本難以回收，「後來我才知道，市面上都是集資做，沒有人是像我自己投錢。」但周丹薇一點不後悔，因為罹患肝癌的父親在末期得以避免了腹水、打嗎啡與臉色蠟黃的苦境。

不了解周丹薇的人，會說她是一位重視美麗的女人；瞭解她的人，會說她最漂亮的是心與智慧，當紅影星時無嬌氣，經營事業時親力親為。

當她在創作火焰鎏璃作品時，更是全身心地投入，手上滿是燙傷的疤痕，就像老天爺頒給她一張張刻苦耐勞創作證書。

周丹薇笑說，自己就是喜歡琉璃，所以當被安井顯太拒絕時，她鍥而不捨的上門拜訪，從學徒開始做起，掃地倒水，幫老師拿東西等，認真的態度被安井顯太說是孺子可教也。

後來，她又赴義大利學習琉璃製作，精進技術，農曆年前也在台中港區藝文中心進行個展，台中市長與粉絲都前往看展，開幕儀式當天相當熱鬧。

周丹薇表示，從小就能辨識美與不美，花藝展現植物的生命力，琉璃則是匯聚了大自然中不同顏色的美麗，都使人心情愉快。

近日，周丹薇也接拍新戲「女兵日記—女力報到」，這是繼「我可能不會愛你」之後的新戲，令粉絲非常期待，而開拍前，她受邀參觀紐約當地名媛最喜愛的inhabit品牌，並為其推薦。

她解釋，年輕時到歐洲工作，當地女人對穿著的重視讓她記憶猶深，時尚元素不斷改變，但好材質如：Cashmere，是時尚的基底，再加上麻與絲的複合製作，能彰顯身份又實穿。

現場看著年輕的模特兒走秀，周丹薇表示，從衣服的細節質感，就能知道這個品牌的精神，「跟中悦栢軒一樣把藝術穿在身上。」