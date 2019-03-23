節能家電補助大利多 免照片、保證書

2019-03-23 13:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



政府節能家電補助需要項目減少新舊產品照片及產品保證書二項。台北市電器公會理事長廖全平表示，這項便民措施，申請補助由原來的八項減少二項，將在此次家電展銷售增溫，成為業績年增兩成的動力。

「2019台北電器空調3C影音大展」開展，日立、大金、Panasonic、聲寶、東元、三洋電、禾聯碩、奇美、歌林、LG、三星、格力等空調、冰箱新品盡出，搶攻夏季商品商機，節能家電的冷氣、冰箱還可以申請最高三千元的補助，吸引買氣。

主辦單位的台北市電器公會理事長廖全平指出，3C家電展是全台年度指標性電器展覽，各家原廠品牌推出年新品，三大重點主軸為智慧科技、節能環保、健康安全。在政府對節能家電補助需要項目減少新舊產品照片、產品保證書二項，加有空調早販期的贈品促銷、業績現場折價優惠，對家電展銷售具有增溫效益，目標帶進15億元業績，年增二成的動力。