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長榮空服員酒醉執勤 前董座張國煒狠酸「沒下限」

節能家電補助大利多 免照片、保證書

2019-03-23 13:39經濟日報 記者張義宮╱即時報導

政府節能家電補助需要項目減少新舊產品照片及產品保證書二項。台北市電器公會理事長廖全平表示，這項便民措施，申請補助由原來的八項減少二項，將在此次家電展銷售增溫，成為業績年增兩成的動力。

「2019台北電器空調3C影音大展」開展，日立、大金、Panasonic、聲寶、東元、三洋電、禾聯碩、奇美、歌林、LG、三星、格力等空調、冰箱新品盡出，搶攻夏季商品商機，節能家電的冷氣、冰箱還可以申請最高三千元的補助，吸引買氣。

主辦單位的台北市電器公會理事長廖全平指出，3C家電展是全台年度指標性電器展覽，各家原廠品牌推出年新品，三大重點主軸為智慧科技、節能環保、健康安全。在政府對節能家電補助需要項目減少新舊產品照片、產品保證書二項，加有空調早販期的贈品促銷、業績現場折價優惠，對家電展銷售具有增溫效益，目標帶進15億元業績，年增二成的動力。

3月22到3月25日於世貿一館所主辦的「2019台北電器空調3C影音大展」，為全台年度最大規模指標性電器展覽，本次邀集國內外百大知名品牌、超越500格展位聯合展出，全球各大3C原廠品牌紛紛於此檔推出2019年新品，像是AI聲控、遠端操作、8K技術、新一級節能、一機多用等現場優惠最多，此次節能補助同步推動加上2019新品發表與展場獨家優惠，去年參觀人次約為13萬，今年預估有望比去年增加2成，達15萬參觀人次。

節能家電補助大利多，免照片、保證書二項文件，有利便於消費者換購的動能。記者張義宮...
節能家電補助大利多，免照片、保證書二項文件，有利便於消費者換購的動能。記者張義宮／攝影。
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