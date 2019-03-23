中信證券 輔導日本善友控股第一上市櫃

2019-03-23 13:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



中國信託綜合證券與日本長照事業善友控股簽訂第一上市櫃輔導契約，預計2021年掛牌，正式開啟日本長照產業邁向台灣資本市場之路。

善友控股成立於2012年，為日本長照醫療領導品牌日本元氣集團一員，提供居家照護、居家護理、日照中心、短期入住療養、養老院、失智老人之家等不同類型服務。善友控股投入長照醫療多年，期望以日本完善的照護模式為基礎，透過臺灣資本市場擴大規模，進一步拓展中國大陸等市場，構築符合東亞、東南亞各國民情的養老機構，成為亞洲長期照護龍頭企業。

世界銀行（World Bank）表示，相較於其他地區，亞洲所面臨的人口老化問題相對嚴重，中國大陸、香港、南韓和泰國亦將於2020年步入高齡化社會。為使老有所終，亞洲各國勢必借鏡日本經驗，積極開拓長照機構等醫療照護事業，共同提升社會福祉並帶動新的經濟產能。

日本元氣集團旗下除善友控股外，還具備老年人健康管理之先端醫療機構，及培養醫療照護人才的各類學校，期望以完整服務打造安心、安全的養老伊甸園。

中國信託商業銀行深耕日本市場，東京分行開業即將邁向20周年，2014年更併購日本東京之星銀行，強化在日布局。