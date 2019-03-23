三大園區全都1字頭 台中工程師福氣啦！

2019-03-23 11:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



台中市有三大工業園區，房仲統計實價資料，三區平均房價都在1字頭，除了園區工程師、上班族喜歡住周邊，也吸引台中許多首購及換屋民眾到園區周邊購屋。

其中，中部科學園區最熱門，有巢氏房屋統計實價登錄資料，去年中部科學工業園區周邊交易485戶，平均一個月可成交40戶，其次為台中工業區，共113戶，精密機械園區去年也成交85戶。

有巢氏房屋研究發展中心資深研究員陳金萍表示，精密機械園區交易量雖較少，但較前一年增加逾二成。精密機械園區已開發二期，第三期開發計畫緊鑼密鼓進行中，股王大立光將進駐投資設廠，隨就業人口增加，房市交易量成長可期。

陳金萍分析，台中三大工業園區橫跨大雅、西屯及南屯三個行政區，除了房價便宜，也各有不同的商圈支援，其中以逢甲商圈、東海商圈以及七期重劃區最為著名，在商圈的支援下，滿足了大部分的生活需求。

另外，三大工業園區皆鄰近國道1號及台74快速道路，交通便利，因此成為台中市的房市交易熱區。

以中部科學工業園區來說，距離台中交流道、大雅交流道與台74快速道路僅10分鐘車程，聯外道路系統完備，生活圈包含大雅商圈、逢甲商圈、世貿商圈以及中科商圈，生活機能相當不錯。

台慶不動產台中水湳經貿加盟店林威志店東表示，台中科學工業園區周遭購屋族群，以從桃園及新竹各大廠外派而來的工程師為主，年齡層約為35至45歲，大多外派前幾年先租屋，待工作穩定後在台中購屋。

購屋地點首選台74快速道路匝道口附近，交易熱區分別為世貿商圈西屯路、水湳經貿園區以及大雅商圈中清路，偏好屋齡10年內，有物業管理及公共設施的電梯大樓，房型以3房居多，總價約1,000萬至1,200萬之間。

台中工業園區位於台中市西屯區，占地582公頃，是較早期成立的工業園區。其鄰近台中交流道及台74快速道路，周遭主要商圈包含東海商圈、世貿商圈、中科商圈以及七期重劃區，與台中科學工業園區有相當程度的重疊性。

永慶不動產台中中科101加盟店洪相有店東表示，於台中工業區就業的民眾主要偏好於工業區附近，且發展成熟的商圈購屋，因此東海商圈以及世貿商圈便成為工業區的房市熱點。其中銷售較好的物件主要為2至3房，屋齡約為15至25年間的華廈及電梯大樓，總價約位於550萬至850萬之間，平均單價每坪約14萬至18萬元。

精密機械園區共有兩期，第三期正處於規劃階段，開發地區皆位於南屯區，鄰近台中交流道及台74快速道路，但由於開發較晚，大多數就業人口的生活機能主要依靠嶺東科技大學周遭商圈，因此嶺東商圈成為當地購屋及換屋的首選。

永慶不動產台中嶺東精科加盟店徐英傑店東表示，嶺東商圈近期周遭房市交易熱絡，新建案持續推動，並以10年內的中古屋最為熱銷，平均單價每坪約為21萬至23萬元間，而屋齡20年以內的中古屋平均單價則約為每坪15萬至16萬之間。