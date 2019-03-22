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唯快不破！郭台銘談台灣農業：六流加六快才能發大財

聲寶新總座許經朝坐鎮家電展 強調R32冷媒空調將成主力

2019-03-22 22:24經濟日報 記者張義宮╱即時報導

「2019台北電器空調3C影音大展」22日開打，聲寶 (1604)、東元、三洋電、禾聯碩、奇美、日立、大金、台灣松下、LG、格力等空調新品盡出，搶攻夏季最重要的家用冷氣商機。

聲寶新任總經理許經朝坐鎮會場，強調R32冷媒的空調將成為主力產品，帶動展場的業績至少年增一成。他說：「此次以夏季商品的家用冷氣、冰箱、新節能DC風扇為銷售重點，空調有R410A、R32冷媒的全系列一級變頻機種，提供消費者多種的選擇，看好R32冷媒的冷氣銷售佔比會提高。」

台灣家用冷氣市場規模以室外機計，今年約維持100萬台， 在家電產品中產值最高，成為日立、大金、Panasonic、 聲寶、東元、三洋電、禾聯碩、奇美、LG、格力、歌林等家電廠卯足全力促銷的商品。

主辦單位的台北市電器公會理事長廖全平指出，3C家電展是全台年度指標性電器展覽，各家原廠品牌推出年新品，三大重點主軸為智慧科技、節能環保、健康安全。在政府對節能家電補助需要項目減少新舊產品照片、產品保證書二項，加有空調早販期的贈品促銷、業績現場折價優惠，對家電展銷售具有增溫效益，目標帶進15億元業績，年增二成的動力。

3月22到3月25日於世貿一館所主辦的「2019台北電器空調3C影音大展」，為全台年度最大規模指標性電器展覽，本次邀集國內外百大知名品牌、超越500格展位聯合展出，全球各大3C原廠品牌紛紛於此檔推出2019年新品，像是AI聲控、遠端操作、8K技術、新一級節能、一機多用等現場優惠最多，此次節能補助同步推動加上2019新品發表與展場獨家優惠，去年參觀人次約為13萬，今年預估有望比去年增加2成，達15萬參觀人次。

聲寶新任總經理許經朝坐鎮家電展，他強調R32冷媒空調將成為主力產品。記者張義宮／...
聲寶新任總經理許經朝坐鎮家電展，他強調R32冷媒空調將成為主力產品。記者張義宮／攝影
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