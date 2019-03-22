中國信託證券攜日本善友控股 簽訂第一上市櫃輔導契約

2019-03-22 15:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ╱即時報導



中國信託證券今（22）日與日本長照事業善友控股簽訂第一上市櫃輔導契約，預計2021年掛牌，正式開啟日本長照產業邁向台灣資本市場之路。善友控股董事長神成裕介表示，希望以台灣為玄關口，進而開拓廣大的中國及東南亞市場。

善友控股成立於2012年，為日本長照醫療領導品牌日本元氣集團一員，提供居家照護、居家護理、日照中心、短期入住療養、養老院、失智老人之家等不同類型副。善友控股投入長照醫療多年，期望以日本完善的照護模式為基礎，透過台灣資本市場擴大規模，進一步擴展中國大陸等市場，建築符合東亞、東南亞各國民情的養老機構，成為亞洲長期照護龍頭企業。

世界銀行指出，相較於其他地區，亞洲面臨的人口老化問題相對嚴重，中國大陸、香港、南韓、泰國等將於2020年步入高齡化社會，對長照機構等醫療照護事業需求將增加。

善友控股董事長神成裕介表示，善友提供的是統包性長照服務，希望以25年以來經營長照事業的經驗向亞洲展開事業，因此與中國信託證券簽訂IPO。