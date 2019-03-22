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中國信託證券攜日本善友控股 簽訂第一上市櫃輔導契約

2019-03-22 15:21經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

中國信託證券今（22）日與日本長照事業善友控股簽訂第一上市櫃輔導契約，預計2021年掛牌，正式開啟日本長照產業邁向台灣資本市場之路。善友控股董事長神成裕介表示，希望以台灣為玄關口，進而開拓廣大的中國及東南亞市場。

善友控股成立於2012年，為日本長照醫療領導品牌日本元氣集團一員，提供居家照護、居家護理、日照中心、短期入住療養、養老院、失智老人之家等不同類型副。善友控股投入長照醫療多年，期望以日本完善的照護模式為基礎，透過台灣資本市場擴大規模，進一步擴展中國大陸等市場，建築符合東亞、東南亞各國民情的養老機構，成為亞洲長期照護龍頭企業。

世界銀行指出，相較於其他地區，亞洲面臨的人口老化問題相對嚴重，中國大陸、香港、南韓、泰國等將於2020年步入高齡化社會，對長照機構等醫療照護事業需求將增加。

善友控股董事長神成裕介表示，善友提供的是統包性長照服務，希望以25年以來經營長照事業的經驗向亞洲展開事業，因此與中國信託證券簽訂IPO。

中國信託表示，中國信託商業銀行深耕日本市場，東京分行開業即將邁向20年，2014年更併購日本東京之星銀行，強化在日本布局。這次中國信託證券藉由東京之星協助，成功爭取日本企業來台掛牌，展現中國信託長期經營日本市場及業務整合實力，也是中信證券成功主辦美國、越南、泰國、中國大陸、新加坡及馬來西亞等當地知名企業來台上市櫃後，國際化版圖再下一城。

中國信託證券22日與日本長照事業善友控股簽訂第一上市櫃輔導契約，圖左為善友控股董...
中國信託證券22日與日本長照事業善友控股簽訂第一上市櫃輔導契約，圖左為善友控股董事長神成裕介，圖右為中國系託證券總經理林明杉。 記者蔡靜紋／攝影
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長照中國信託商業銀行東南亞
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