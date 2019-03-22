東元推TECO Select精品空調 台北電器空調展亮相

2019-03-22 12:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



東元（1504）今年力推「TECO Select精品空調系列」，在2019台北電器空調3C影音大展正式亮相。東元預期，新系列商品亮麗的外型、頂級的功能設備，價格比進口品牌親民許多，有望吸引排隊人潮湧入東元攤位。

東元表示，觀察到近年來環保節能為冷氣趨勢，因此各家廠牌都開始發展R32系列，及擴大一級能效系列比重。而東元家電的R32變頻空調，是台灣現地製造、一級能效全系列上市。新增分離式變頻大能力，變頻窗機及Multi大能力等。也是今年東元新品主軸重點。

另外，針對近年消費者對空調的舒適、健康的要求越來越高，東元近期上市PURE AIR 清淨模組，可以過澽大範圍空氣，智慧偵測、主動淨化。

東元表示，此款模組是業界唯一可以百分之百清淨覆蓋率，而不是小小一片濾網而已，「PURE AIR清淨模組等同於一台空氣清淨機」，可以明顯感受空氣品質的改善。