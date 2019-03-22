親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

他拆解瑜、德2字 預言總統大選藍綠變化

東元推TECO Select精品空調 台北電器空調展亮相

2019-03-22 12:28經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

東元（1504）今年力推「TECO Select精品空調系列」，在2019台北電器空調3C影音大展正式亮相。東元預期，新系列商品亮麗的外型、頂級的功能設備，價格比進口品牌親民許多，有望吸引排隊人潮湧入東元攤位。

東元表示，觀察到近年來環保節能為冷氣趨勢，因此各家廠牌都開始發展R32系列，及擴大一級能效系列比重。而東元家電的R32變頻空調，是台灣現地製造、一級能效全系列上市。新增分離式變頻大能力，變頻窗機及Multi大能力等。也是今年東元新品主軸重點。

另外，針對近年消費者對空調的舒適、健康的要求越來越高，東元近期上市PURE AIR 清淨模組，可以過澽大範圍空氣，智慧偵測、主動淨化。

東元表示，此款模組是業界唯一可以百分之百清淨覆蓋率，而不是小小一片濾網而已，「PURE AIR清淨模組等同於一台空氣清淨機」，可以明顯感受空氣品質的改善。

不只空調，東元在2019台北電器空調3C影音大展中還展出98系列洗衣機，超靜音節電直驅變頻設計，超動能洗衣，讓洗衣的過程更潔淨也更安靜。現場也展出75吋大4K+Smart智慧連網液晶，重低音強化，聲勢磅礡，視覺聽覺都到達劇院等級的享受。

東元75吋大4K Smart智慧連網液晶，重低音強化聲勢磅礡。圖／東元提供
東元75吋大4K Smart智慧連網液晶，重低音強化聲勢磅礡。圖／東元提供
分享
TECO Select精品空調系列2019台北電器空調3C影音大展首亮相。圖／東...
TECO Select精品空調系列2019台北電器空調3C影音大展首亮相。圖／東元提供
分享

東元3C
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

終於轉虧為盈 台灣交友網始祖 翻身最強飆股轉型記

2019-03-22 10:16

跨境電商女王朱佳期 月入千萬的奇幻人生

2019-03-22 08:49

飯店供過於求？國際品牌透露三個你沒發現的生意

2019-03-22 08:52

土洋大戰 三大飯店同日開張

2019-03-21 23:42

擺神壇求南風解空汙！南部反空汙聯盟籲中鋼改善煉焦爐

2019-03-22 11:54

品牌大觀／衝刺品牌 滿足顧客的需要

2019-03-22 02:41

職場巡禮／強化職能三帖藥

2019-03-22 02:41

會計師看時事／智慧城市將催動大商機

2019-03-22 02:40

瓦城董座徐承義做餐飲…像練武

2019-03-22 01:40

安成藥突圍轉型 拚東山再起

2019-03-21 23:42

台塑麥寮砸47億 打造無煙煙囪

2019-03-21 23:42

競爭加劇 安成藥私有化下市

2019-03-21 23:42

老爺看好越南 評估加碼

2019-03-21 23:42

台塑導入AI 六輕扮先鋒

2019-03-21 23:42

六輕16座煙囪 將改「透明排放」

2019-03-21 23:29

影／工會呼籲撤回罷工預告提案 林佳龍盼討論新制

2019-03-21 18:08

打消罷工預告期念頭？林佳龍未鬆口 盼勞工民眾兩全

2019-03-21 17:35

影／長榮空服醞釀罷工 林佳龍主持座談聽心聲　

2019-03-21 17:30

今見林佳龍！長榮工會四訴求 罷工是其一但不是唯一手段

2019-03-21 17:15

長榮空服醞釀罷工受關注 林佳龍今晚見九大工會

2019-03-21 15:29

影／勞資協商提高外站津貼 長榮空服員不排除罷工

2019-03-21 15:18

長榮航新廣告 請出戴資穎

2019-03-21 14:52

拚點數經濟、美妝商機 電商結盟新商機

2019-03-21 14:52

電商拚結盟 擴大生態圈跨境布局

2019-03-21 14:52

5天賣出17億票房 國片《比悲傷更悲傷的故事》為何在中國爆紅？

2019-03-21 13:45

打響「花蓮瑞穗黃金湯」美名 春天國際觀光酒店今開幕

2019-03-21 10:57

一個不被看好的決定 讓美時營收六年飆20倍

2019-03-21 10:28

行銷線上／事件行銷 專業勝出

2019-03-20 23:25

連鎖效應／品牌合作 滿足四合體驗

2019-03-20 23:25

業務最前線／銷售談判延長賽的成功關鍵…

2019-03-20 23:25

策略經營／吳國華日式管理、美式開發 雙劍合璧闖新路

2019-03-20 23:25

王品配息4.5元股東穩賺？先問自己還吃不吃

2019-03-15 16:34

一筆4百萬違約金…大夜班根本在虧錢 超商硬撐24小時真相

2019-03-15 10:20

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

郭董賣起台灣水果啦！現身深圳廠區開箱芭樂

2019-03-21 19:27

又一家！學名藥廠安成藥將被收購下市

2019-03-21 18:42

愛奇藝涉嫌違法落地遭查 陸委會：若屬實將下架

2019-03-21 19:49

愛奇藝涉違法落地 恐下架

2019-03-21 23:25

央行總裁楊金龍：利率「連11凍」 維持1.375%

2019-03-21 16:38

經部示警：陸工具機出口台灣 暴增八成

2019-03-22 01:40

南山、中壽強化資本 將現增

2019-03-22 02:12

產創租稅優惠 3,000億大餅來了

2019-03-21 23:24

BMW最高規房車M850i 才上市就交車

2019-03-21 16:20

飯店供過於求？國際品牌透露三個你沒發現的生意

2019-03-22 08:52

土洋大戰 三大飯店同日開張

2019-03-21 23:42

重啓核四行不行？ 前廠長：封存好好的有何理由說不行

2019-03-21 21:00

吳東進說她三天後臨盆 這位護理長竟然...

2019-03-21 20:57

我半導體產值 將贏南韓

2019-03-22 01:40

買保單避免糾紛 挑公司不能只看申訴件數

2019-03-21 12:59

今見林佳龍！長榮工會四訴求 罷工是其一但不是唯一手段

2019-03-21 17:15

經濟解析／壽險業匯損2,323億元 央行及金管會怎麼說？

2019-03-21 15:17

和碩 啟動印尼投資

2019-03-21 23:45

中華電揪伴 打造5G領航隊

2019-03-22 01:40

長榮空服醞釀罷工受關注 林佳龍今晚見九大工會

2019-03-21 15:29

政府頻發減稅大紅包 梁國源：稅改救經濟恐有副作用

2019-03-21 13:25

台廠結盟外商 搶5G第一波商機

2019-03-22 01:40

尹衍樑入主後第二次 南山人壽擬辦理245億元現金增資

2019-03-21 19:49

美光減產 記憶體業High

2019-03-22 01:40

競爭加劇 安成藥私有化下市

2019-03-21 23:42

央行定調 維持鴿派 適度寬鬆

2019-03-22 02:12

長期低利現象 楊總裁釋疑

2019-03-22 02:12

愛奇藝：符合政府規定

2019-03-21 23:17

展旺生技 取得厄他培南美國藥證

2019-03-21 17:30

中華電拚5G 啟碁、亞旭、宏達電助攻

2019-03-21 14:52

京城銀：下市危機 不影響綠能貸款契約

2019-03-22 02:12

智慧經營／沈大白反轉FinTech 做大庶民經濟

2019-03-22 02:36

交長邀各運輸工會座談 長榮空服員要求取消罷工預告期

2019-03-21 18:04

央行利率連11凍 楊金龍：今年繼續「鴿」

2019-03-22 00:06

測試金融業資安戰力 金管會將邀國際駭客來台紅藍大戰

2019-03-21 16:16

台塑導入AI 六輕扮先鋒

2019-03-21 23:42

長榮航新廣告 請出戴資穎

2019-03-21 14:52

國泰世華、支付寶 技術合作

2019-03-22 02:12

球后戴資穎的全新廣告 獻給了這家航空公司

2019-03-21 14:54

愛奇藝涉違法落地 代理商歐銻銻：無法代答

2019-03-22 11:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top