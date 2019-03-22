度假村旅館房價萬元起跳 拚開幕第三個月單月損益兩平

2019-03-22 12:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



瑞穗春天國際觀光酒店昨（21）日開幕，該酒店是天成飯店集團歷時七年，斥資60億元，首次跨足頂級度假市場的旗艦品牌，天成飯店集團董事長張茂松表示，看好國內及全球旅遊市場前景，瑞穗擁有自然美景與溫泉，加上蘇花改預計於2020年通車等利多，將以帶動地方繁榮為目標，推動黃金湯溫泉度假。

花蓮瑞穗的黃金湯泉質，與日本三大名湯「有馬溫泉」相似，因此特別打造了108座湯池，從室內到戶外、消暑涼水到溫潤溫泉，夏天到冬天一年四季都好玩的金色水樂園，也成為國內首座飯店結合主題水樂園的頂級度假村。

綜觀近年的旅遊市場變化，國內旅遊的消費者越來越著重產品主題體驗與服務，除本身具備溫泉的優勢，也結合了國際悅榕集團的Angsana Spa、多元戲水、飯店設施與獨棟別墅，完全能適配各種不同族群度假的需求，並藉著打響瑞穗黃金湯的名號，吸引更多國際自由行旅客到花蓮深度旅遊。

該酒店自去年12月試營運以來，平均住房率近40%，超過初期所設定的目標，今年長達9天的農曆春節假期，平均住房率超過80%（平均房價達20,300元），近期的228連續假期平均住房率更達95%，緊接而來4月的清明連假，預估住房率也達95%以上，依市場熱度推估，開幕第三個月，也就是今年6月可達單月損益兩平，年營業額目標為8億元，未來期望年營收上看10億元。

該酒店試營運期間，客層以家庭旅遊、公司行號企業旅遊為大宗，目前積極開拓各市場，針對散客、會議度假、展覽及獎勵旅遊等不同族群進行分眾行銷，搭配相關玩水、泡湯等配套專案，可望避免受淡季或政策影響，持續推升營收成長，第2季接獲國際知名車商、媒體公司訂房及展示會訂單，及國內百大企業電話洽詢與預約場勘，預期將開展全新的市場。

未來也將著重瑞穗黃金湯的優勢，將尋求與日本有馬溫泉締結姊妹飯店，進行行銷與品牌上的合作，以提升瑞穗溫泉的國際知名度，拓展日本、港澳與韓國等亞洲客群來台度假、蜜月的市場。

瑞穗春天國際觀光酒店目標客層分配以國人為主，未來將積極深耕海外市場，以溫泉-黃金湯的優勢，擴充花東地區旅遊市場的大餅，首年住房率目標70%，年平均房價目標15,000元。