親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

他拆解瑜、德2字 預言總統大選藍綠變化

度假村旅館房價萬元起跳 拚開幕第三個月單月損益兩平

2019-03-22 12:26經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

瑞穗春天國際觀光酒店昨（21）日開幕，該酒店是天成飯店集團歷時七年，斥資60億元，首次跨足頂級度假市場的旗艦品牌，天成飯店集團董事長張茂松表示，看好國內及全球旅遊市場前景，瑞穗擁有自然美景與溫泉，加上蘇花改預計於2020年通車等利多，將以帶動地方繁榮為目標，推動黃金湯溫泉度假。

花蓮瑞穗的黃金湯泉質，與日本三大名湯「有馬溫泉」相似，因此特別打造了108座湯池，從室內到戶外、消暑涼水到溫潤溫泉，夏天到冬天一年四季都好玩的金色水樂園，也成為國內首座飯店結合主題水樂園的頂級度假村。

綜觀近年的旅遊市場變化，國內旅遊的消費者越來越著重產品主題體驗與服務，除本身具備溫泉的優勢，也結合了國際悅榕集團的Angsana Spa、多元戲水、飯店設施與獨棟別墅，完全能適配各種不同族群度假的需求，並藉著打響瑞穗黃金湯的名號，吸引更多國際自由行旅客到花蓮深度旅遊。

該酒店自去年12月試營運以來，平均住房率近40%，超過初期所設定的目標，今年長達9天的農曆春節假期，平均住房率超過80%（平均房價達20,300元），近期的228連續假期平均住房率更達95%，緊接而來4月的清明連假，預估住房率也達95%以上，依市場熱度推估，開幕第三個月，也就是今年6月可達單月損益兩平，年營業額目標為8億元，未來期望年營收上看10億元。

該酒店試營運期間，客層以家庭旅遊、公司行號企業旅遊為大宗，目前積極開拓各市場，針對散客、會議度假、展覽及獎勵旅遊等不同族群進行分眾行銷，搭配相關玩水、泡湯等配套專案，可望避免受淡季或政策影響，持續推升營收成長，第2季接獲國際知名車商、媒體公司訂房及展示會訂單，及國內百大企業電話洽詢與預約場勘，預期將開展全新的市場。

未來也將著重瑞穗黃金湯的優勢，將尋求與日本有馬溫泉締結姊妹飯店，進行行銷與品牌上的合作，以提升瑞穗溫泉的國際知名度，拓展日本、港澳與韓國等亞洲客群來台度假、蜜月的市場。

瑞穗春天國際觀光酒店目標客層分配以國人為主，未來將積極深耕海外市場，以溫泉-黃金湯的優勢，擴充花東地區旅遊市場的大餅，首年住房率目標70%，年平均房價目標15,000元。

溫泉住房率觀光
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

終於轉虧為盈 台灣交友網始祖 翻身最強飆股轉型記

2019-03-22 10:16

跨境電商女王朱佳期 月入千萬的奇幻人生

2019-03-22 08:49

飯店供過於求？國際品牌透露三個你沒發現的生意

2019-03-22 08:52

土洋大戰 三大飯店同日開張

2019-03-21 23:42

擺神壇求南風解空汙！南部反空汙聯盟籲中鋼改善煉焦爐

2019-03-22 11:54

品牌大觀／衝刺品牌 滿足顧客的需要

2019-03-22 02:41

職場巡禮／強化職能三帖藥

2019-03-22 02:41

會計師看時事／智慧城市將催動大商機

2019-03-22 02:40

瓦城董座徐承義做餐飲…像練武

2019-03-22 01:40

安成藥突圍轉型 拚東山再起

2019-03-21 23:42

台塑麥寮砸47億 打造無煙煙囪

2019-03-21 23:42

競爭加劇 安成藥私有化下市

2019-03-21 23:42

老爺看好越南 評估加碼

2019-03-21 23:42

台塑導入AI 六輕扮先鋒

2019-03-21 23:42

六輕16座煙囪 將改「透明排放」

2019-03-21 23:29

影／工會呼籲撤回罷工預告提案 林佳龍盼討論新制

2019-03-21 18:08

打消罷工預告期念頭？林佳龍未鬆口 盼勞工民眾兩全

2019-03-21 17:35

影／長榮空服醞釀罷工 林佳龍主持座談聽心聲　

2019-03-21 17:30

今見林佳龍！長榮工會四訴求 罷工是其一但不是唯一手段

2019-03-21 17:15

長榮空服醞釀罷工受關注 林佳龍今晚見九大工會

2019-03-21 15:29

影／勞資協商提高外站津貼 長榮空服員不排除罷工

2019-03-21 15:18

長榮航新廣告 請出戴資穎

2019-03-21 14:52

拚點數經濟、美妝商機 電商結盟新商機

2019-03-21 14:52

電商拚結盟 擴大生態圈跨境布局

2019-03-21 14:52

5天賣出17億票房 國片《比悲傷更悲傷的故事》為何在中國爆紅？

2019-03-21 13:45

打響「花蓮瑞穗黃金湯」美名 春天國際觀光酒店今開幕

2019-03-21 10:57

一個不被看好的決定 讓美時營收六年飆20倍

2019-03-21 10:28

行銷線上／事件行銷 專業勝出

2019-03-20 23:25

連鎖效應／品牌合作 滿足四合體驗

2019-03-20 23:25

業務最前線／銷售談判延長賽的成功關鍵…

2019-03-20 23:25

策略經營／吳國華日式管理、美式開發 雙劍合璧闖新路

2019-03-20 23:25

王品配息4.5元股東穩賺？先問自己還吃不吃

2019-03-15 16:34

一筆4百萬違約金…大夜班根本在虧錢 超商硬撐24小時真相

2019-03-15 10:20

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

郭董賣起台灣水果啦！現身深圳廠區開箱芭樂

2019-03-21 19:27

又一家！學名藥廠安成藥將被收購下市

2019-03-21 18:42

愛奇藝涉嫌違法落地遭查 陸委會：若屬實將下架

2019-03-21 19:49

愛奇藝涉違法落地 恐下架

2019-03-21 23:25

央行總裁楊金龍：利率「連11凍」 維持1.375%

2019-03-21 16:38

經部示警：陸工具機出口台灣 暴增八成

2019-03-22 01:40

南山、中壽強化資本 將現增

2019-03-22 02:12

產創租稅優惠 3,000億大餅來了

2019-03-21 23:24

BMW最高規房車M850i 才上市就交車

2019-03-21 16:20

飯店供過於求？國際品牌透露三個你沒發現的生意

2019-03-22 08:52

土洋大戰 三大飯店同日開張

2019-03-21 23:42

重啓核四行不行？ 前廠長：封存好好的有何理由說不行

2019-03-21 21:00

吳東進說她三天後臨盆 這位護理長竟然...

2019-03-21 20:57

我半導體產值 將贏南韓

2019-03-22 01:40

買保單避免糾紛 挑公司不能只看申訴件數

2019-03-21 12:59

今見林佳龍！長榮工會四訴求 罷工是其一但不是唯一手段

2019-03-21 17:15

經濟解析／壽險業匯損2,323億元 央行及金管會怎麼說？

2019-03-21 15:17

和碩 啟動印尼投資

2019-03-21 23:45

中華電揪伴 打造5G領航隊

2019-03-22 01:40

長榮空服醞釀罷工受關注 林佳龍今晚見九大工會

2019-03-21 15:29

政府頻發減稅大紅包 梁國源：稅改救經濟恐有副作用

2019-03-21 13:25

台廠結盟外商 搶5G第一波商機

2019-03-22 01:40

尹衍樑入主後第二次 南山人壽擬辦理245億元現金增資

2019-03-21 19:49

美光減產 記憶體業High

2019-03-22 01:40

競爭加劇 安成藥私有化下市

2019-03-21 23:42

央行定調 維持鴿派 適度寬鬆

2019-03-22 02:12

長期低利現象 楊總裁釋疑

2019-03-22 02:12

愛奇藝：符合政府規定

2019-03-21 23:17

展旺生技 取得厄他培南美國藥證

2019-03-21 17:30

中華電拚5G 啟碁、亞旭、宏達電助攻

2019-03-21 14:52

京城銀：下市危機 不影響綠能貸款契約

2019-03-22 02:12

智慧經營／沈大白反轉FinTech 做大庶民經濟

2019-03-22 02:36

交長邀各運輸工會座談 長榮空服員要求取消罷工預告期

2019-03-21 18:04

央行利率連11凍 楊金龍：今年繼續「鴿」

2019-03-22 00:06

測試金融業資安戰力 金管會將邀國際駭客來台紅藍大戰

2019-03-21 16:16

台塑導入AI 六輕扮先鋒

2019-03-21 23:42

長榮航新廣告 請出戴資穎

2019-03-21 14:52

國泰世華、支付寶 技術合作

2019-03-22 02:12

球后戴資穎的全新廣告 獻給了這家航空公司

2019-03-21 14:54

愛奇藝涉違法落地 代理商歐銻銻：無法代答

2019-03-22 11:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top