擺神壇求南風解空汙！南部反空汙聯盟籲中鋼改善煉焦爐

2019-03-22 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



南部反空汙大聯盟今天到市府陳情，要求比照台中市，市府應對周遭居民先作流行病學調查及再做健康風險評估，並公開中鋼煉焦爐汙染等資訊，於煉焦製程完全改為乾式前，不可展延中鋼煉焦爐操作許可。高雄市環保局表示，經濟部工業局已完成仁大及林園工業區的健康風險評估，目前並無任何煉焦濕式淬火製程申請展延許可。

高雄市長韓國瑜曾為環團簽署，要求中鋼濕式煉焦爐在兩年內停爐，目前中鋼煉焦爐MC5製程許可證正在環保局審查中。

南部反空汙大聯盟李建誠表示，中鋼每年pm 2.5排放量為全台最高，環保局應針對中鋼煉焦爐提出空氣汙染防制計畫，並立即要求停爐改善。現場以行動劇擺出神壇，眾人舉香祈求南風解救空汙，諷市府提不出有效改善空汙之拳，倒不如改祭神壇期盼吹南風來解決高雄空汙問題。

南部反空汙大聯盟總召陳椒華表示，中鋼於60年代設廠不需環評，至今生產製程及許可證內容都未公開透明。根據高雄市政府103年臨海工業區健康風險評估報告，得知中鋼的煉製焦碳過程，採用半煙煤當材料，燃料更使用高汙染成分，包括(煤)焦油，廢油、船舶廢油、回收清油、石油腦精製殘渣、煉焦爐氣，都是高汙染高致癌成分。目前煤焦油的應用包括作為燃料直接燃燒，另也常見於瀝青路面封層，但基於其毒性美國部分地區已開始禁用，而中鋼至今卻仍當燃料使用，聯盟呼籲經濟部應公布並全面檢討中鋼的提煉焦碳政策。

聯盟要求高雄市政府應先做健康風險評估，並停發中鋼煉焦爐許可證，禁止中鋼煉焦爐使用高汙染燃料，加速完成室內煤礦砂堆置場，促使中鋼產業升級。

高雄市環保局空噪科長黃家俊表示，經濟部工業局完成的仁大及林園工業區健康風險評估報告，相關數據也在多次公開會議中被引用及討論；至於環保署辦理中的臨海工業區健康風險評估，也多次至大林蒲地區舉辦階段性成果報告，也即將完成並公開。