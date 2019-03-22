大陸對歐日韓、印尼不銹鋼鋼坯、熱軋板/卷 初裁反傾銷

2019-03-22 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸商務部22日公告，初步裁定原產於歐盟、日本、韓國和印尼的進口不銹鋼鋼坯和不銹鋼熱軋板/卷存在傾銷，大陸國內產業受到實質損害，且傾銷與實質損害之間存在因果關係，決定對原產於上述四國（地區）的進口不銹鋼鋼坯和不銹鋼熱軋板/卷實施保證金形式的臨時反傾銷措施。

公告稱，自2019年3月23日起，進口經營者在進口原產於上述四國（地區）的不銹鋼鋼坯和不銹鋼熱軋板/卷時，應依據裁定所確定的各公司保證金比率（18.1%至103.1%）向大陸海關提供相應的保證金。

大陸是在2018年7月23日宣布，對原產於歐盟、日本、韓國和印尼的進口不銹鋼鋼坯和不銹鋼熱軋板/卷進行反傾銷立案調查。

不銹鋼鋼坯和不銹鋼熱軋板/卷是指除冷軋以外的，按重量計含碳量在1.2%及以下，含鉻量在10.5%及以上的合金鋼，不論是否含有其他元素。不銹鋼鋼坯為矩形（正方形除外）截面，或其他不銹鋼半製成品。不銹鋼熱軋板/卷是由不銹鋼鋼坯經過熱軋等工序後製得，呈卷狀或板狀，不分寬度和厚度。

前述產品通常有兩種用途，一種是作為冷軋不銹鋼的原料，經過冷軋技術處理後製成冷軋不銹鋼產品；另一種是作為最終產品直接銷售，主要應用於船舶、貨櫃箱、鐵路、電力、石油、石化等行業。