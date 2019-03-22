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大陸對歐日韓、印尼不銹鋼鋼坯、熱軋板/卷 初裁反傾銷

2019-03-22 10:22聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸商務部22日公告，初步裁定原產於歐盟、日本、韓國印尼的進口不銹鋼鋼坯和不銹鋼熱軋板/卷存在傾銷，大陸國內產業受到實質損害，且傾銷與實質損害之間存在因果關係，決定對原產於上述四國（地區）的進口不銹鋼鋼坯和不銹鋼熱軋板/卷實施保證金形式的臨時反傾銷措施。

公告稱，自2019年3月23日起，進口經營者在進口原產於上述四國（地區）的不銹鋼鋼坯和不銹鋼熱軋板/卷時，應依據裁定所確定的各公司保證金比率（18.1%至103.1%）向大陸海關提供相應的保證金。

大陸是在2018年7月23日宣布，對原產於歐盟、日本、韓國和印尼的進口不銹鋼鋼坯和不銹鋼熱軋板/卷進行反傾銷立案調查。

不銹鋼鋼坯和不銹鋼熱軋板/卷是指除冷軋以外的，按重量計含碳量在1.2%及以下，含鉻量在10.5%及以上的合金鋼，不論是否含有其他元素。不銹鋼鋼坯為矩形（正方形除外）截面，或其他不銹鋼半製成品。不銹鋼熱軋板/卷是由不銹鋼鋼坯經過熱軋等工序後製得，呈卷狀或板狀，不分寬度和厚度。

前述產品通常有兩種用途，一種是作為冷軋不銹鋼的原料，經過冷軋技術處理後製成冷軋不銹鋼產品；另一種是作為最終產品直接銷售，主要應用於船舶、貨櫃箱、鐵路、電力、石油、石化等行業。

根據大陸商務部公告，歐盟業者一律被要求需繳納43.0%的保證金；日本除日本冶金工業株式會社保證金比率為18.1%，其他日本公司為29.0%；韓國公司除株式會社POSCO保證金比率23.1%，他韓國公司需繳納的保證金比率達103.1%；印尼公司的保證金比率均為20.2%。

大陸山西太鋼不鏽鋼股份有限公司去年6月代表大陸不鏽鋼業者，提出對歐盟、日本、韓國...
大陸山西太鋼不鏽鋼股份有限公司去年6月代表大陸不鏽鋼業者，提出對歐盟、日本、韓國和印尼進口的不銹鋼鋼坯等產品進行反傾銷調查申請。圖為山西太鋼集團。（新華社）
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不銹鋼韓國印尼
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