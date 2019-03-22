還有三天！把握北市洲美等五處公宅申請機會

2019-03-22 10:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



台北市政府推出北投區洲美公宅、中山區新興公宅、中山區捷運行天宮站公宅、文山區捷運萬隆站公宅及大同區敦煌公宅等五處公共住宅聯合招租，即將於3月25日17時截止申請，北市都市發戰局提醒民眾把握機會踴躍遞件。

都市發展局指出，這次五處公宅聯合招租，自3月12日起收件以來，截3月20日已有1,504件申請案。

此外，這次洲美公宅除提供給同一家庭戶申請外，考量房型均為40坪的三房或四房型，坪數較大，租金相對較高，為減輕市民負擔，並回應北市青年族群提出之公宅租住需求，試辦讓不具親屬身分的同學、同事和好友可共同合租，共同分擔租金另同時規劃可找親朋好友共同承租之合租型規則，歡迎提供符合資格有申租需求之民眾申請。

都發局指出，為免民眾於看屋現場久候，這次看屋除已規劃完善的線上現場環境實景供民眾瀏覽外，欲至現場看屋民眾，請把握最後三天時間，先完成線上預約後，於約定時間至洲美公宅及新興公宅（開放3月23、25日）、捷運行天宮站公宅及萬隆站公宅（開放3月23日）參觀，現場看屋將至3月25日截止（周三、周日不開放看屋），每日9~12時、13~16時 （中午12~13時休息，每看屋時段30分鐘，每日共計六場次）。

都發局提醒，這次申請採線上、郵寄及臨櫃等多元管道方式受理，有意申請之民眾請於3月25日下午5時前親送或郵寄申請書至該局中區辦公室（台北市南京東路3段168號18樓，現場中午12~13時30分整理資料不受理），或於申請期間透過24小時網路線上申請，歡迎設籍台北市或在台北市就學、就業有租住需求的民眾把握良機，利用多元便利的申請管道，踴躍把握最後三天提出申請。

若有疑問請電洽都市發展局住宅服務科（電話：02-27772186分機2745～2756）或逕至都發局網站（http://www.udd.taipei.gov.tw/）查詢。