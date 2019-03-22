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會計師看時事／智慧城市將催動大商機

2019-03-22 02:40經濟日報 溫紹群

「聯合國世界城市化展望」報告指出，2050年世界68%人口將集中於城市，面臨交通、環境、安防等挑戰。為促進未來城市的發展，應由公私部門協力與市民合作，研討「以市民為中心」的城市問題解決對策與實踐。

例如，拉斯維加斯因其大量的商務與觀光人潮，即以交通為主要發展領域，以業者合作方式於市中心試運行自駕接駁車，並蒐集民眾試乘反饋以改善交通服務。

在空氣品質監測方面，阿姆斯特丹以工作坊形式集合工程師、設計師、市民共同打造低成本、簡單製作與維護的感測裝置，使市民得以自行將感測數據上傳，協助城市升級。

未來城市智慧化將快速發展，依據「Grand View Research」研究報告指出，2025年全球智慧城市市值預估將達到2.57兆美元，年複合成長率達18.4%。

此外，根據勤業眾信全球報告整理，未來五年智慧城市投資將達到高峰，亞洲國家尤其具備後發優勢，智慧城市的投資年複合成長率甚至達到32%。

隨著5G的發展及人工智慧與IoT的整合應用，對企業而言龐大的智慧城市商機，成為許多廠商的兵家必爭之地。

2020年5G將正式上線，並進入萬物聯網的時代，而其超高速、大量連結及超低遲延的特性，也將加快智慧城市及產業轉型的腳步，製造業將會成為第一個受惠的產業。

近期愛立信攜手德國Fraunhofer生產技術研究所，導入5G工業應用的測試系統，成功將時延降低至接近1毫秒，不僅有望協助製造商每年節省3.6億歐元成本，更有機會減少碳排放量達1,600萬噸。

而在零售產業應考量整合智慧物流，如無人車或是貨況追蹤機制降低人力成本，且智慧零售時代最大的物流優勢便是倉儲前置，通過前置倉庫進行商品存儲、加工、揀選發貨；同時，完成補貨和線上訂單的發貨、提升配送效率、完善最後100米的配送管理，最終實現社區級即時配送。

因此，進一步滿足消費者個性化的需求，是未來智慧零售的制勝關鍵。

全球創業熱潮下，智慧城市是最夯的主題之一，新創公司應把握其商業模式調整速度快、彈性大的優勢，運用數據分析結果回饋其產品的在地使用者經驗設計、持續優化產品。

同時，掌握因地制宜的原則，了解在地使用情境之需求與資源，尋求機會與政府單位、電信商、大型系統商等組成聯盟，擴大其新創事業的能見度與談判籌碼，加速成長。

智慧城市產業除了技術之外，亦注重其解決方案於場域之創新應用，於是「場域驗證」便成為發展智慧城市策略不可或缺的一環。

企業應結合產官學研資源，於實際場域建立實證案例，哥本哈根打造Street Lab開放市區環境提供企業進行概念驗證、服務驗證，除了讓產品更臻完善之外，更將其成功經驗輸出國際，打開國際市場。

未來城市將跳脫傳統智慧城市建設思維，以市民為中心出發，且更好的運用人工智慧與數據，並在不同領域能夠加更開放融合，以展現出城市的前瞻思維，創造新商機與新商業模式。

（作者是勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司執行副總經理）

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