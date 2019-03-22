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職場巡禮／強化職能三帖藥

2019-03-22 02:41經濟日報 傅安國

我所住的大樓警衛在職十餘年，工作認真深獲住戶肯定，某日卻突然被新任主委開除，原因是他勤奮仔細，將各樓層動線、住戶特性、設備位置與修繕等管理庶務整理得過於詳實，該主委認為有危害住戶安危之虞。

《中論》第一品內述及：「諸法不自生，亦不從他生，不共不無因，是故知無生」，可以描繪這種看似矛盾的現實本質，世俗中的現實有時令人嗟嘆且莫名而無解。

對於如此的「職災」，以下提供職能三帖心藥。

一、心寬，路自寬：「凡走過的，定留下痕跡。」職場悍將若不幸遇上不為伯樂賞識的情況，應先擺脫怨天尤人的思維，迅速地整合好個人專業（Know-How），以「明天會更好」的樂觀超然，面對那些因不智而傷害你「現在」的人，請記住，是「現在」二字 。因為，你的過去雖已被他們否定，但明天爾後的你，在未來將呈現出的成就和榮耀是現在的他們所無法看到與共享的喜悅。一如蘋果iPhone 6靈魂設計師所言：「你怎麼看世界，決定了你是怎麼樣的設計師。」

二、有為者，亦若是：如果你曾是「理」字輩、「長」字輩的職場人，那麼恭喜你，因為那應該是以你的專業實力所換得來的輩份職銜，倘若那些無法再賞識你的人認為你不適任或不稱職，那麼可能代表他們還沒學會職場主管必備的「識人學」，還沒摸熟如何讓部屬成長的「教育學」，甚而，假使一間公司任聘的高階主管（或經營者）都無法具備這些智能，有才華的你可以考量拋開這個舊包袱，找尋可以發揮的舞台。孔子說得好：「舜何人也，禹何人也，有為者亦若是。」

三、莫到終點，不言退場：「龜兔賽跑」是大家耳熟能詳的寓言故事，同樣邏輯在作者邱立屏《微笑送給那些打擊你最深的人》一書中，也載述一段發人省思的意涵 ，「一粒麥子如果不掉在地裡死了，壞了，它終究是一粒。但是，它若掉在地裡死去，就會發芽、吐葉，開花結果，結出20倍、50倍，甚至於百倍、千倍的果粒來。」

表面的失去，短暫的失意，都不會是真失去、真失意；真正職場贏家是在衝破終點線，奪到冠軍獎杯的那個人；只要你還擁有工作的高度熱情，面對挫折的高AQ（Adversity Quotient逆境商數）態度，就以最由衷的微笑向那些曾打擊你最深，慧眼無具的人致敬，因為他們的存在，你才會發現自己也有機會成為耀眼的主角。

《金剛經》云：「應無所住，而生其心」，無須擔心、氣餒或哀天怨地，立刻起身面對未來，因為擁有專業專才是真本事，有為者當勇敢、自信地往下一站走去。

（作者是樂滿福炭火夯麥方連鎖加盟總部資深創業專案顧問）

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