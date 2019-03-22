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品牌大觀／衝刺品牌 滿足顧客的需要

2019-03-22 02:41經濟日報 溫子欣

華為手機在歐洲市場大放異彩，依據市調機構Canalys統計，2018年第4季華為在歐洲智慧型手機市占率已達23.6%，僅落後三星手機市的28.7％與蘋果手機26％的市占率，比起自家2017年同期的市占率，成長55.7％。

華為為何在歐洲成功？首先，欲成就品牌，必須致力提升商品品質。我們已經提到過，劣質商品不可能成就品牌，優質商品是品牌基礎，但也僅是基礎，品牌還要注重除功能性價值之外的情感性價值。

以華為來說，其品牌定位是以最高端手機品牌為定位，與追求極大化CP質的小米與OPPO不同，因此它在手機品質的追求與水準上，不會有什麼問題。

而且華為了解過去世界對於中國生產電器或山寨品的印象，尤其是過去電池與充電的意外新聞頻傳，對於中國手機品牌具有很大的殺傷力，因此為求扭轉這樣的印象劣勢，集中火力發展電池與充電技術，不但充電插頭與充電系統具備繁複的保護功能與安全設計，其快充效能甚至超越蘋果，成為世界上充電效能最佳的手機之一。

至於如何找尋消費者心中所缺的那一塊呢？蘋果重視作業系統、語音助理與顯示器等，華為則集中資源押寶「相機」，因為相機顯然是手機功能最重要的存在之一，甚至喧賓奪主地成為大多數手機擁有者認為比「通話功能」還要重要。人們都想拍美美的照片跟他人分享，不管是透過line、IG、臉書，基本上好的相機是可以進行分享與炫耀的基礎，拍照功能的極致化完全符合滑世代的需求，好相機與輕鬆拍美照正是手機消費者心中所缺最重要的那一塊。

因此，華為與德國相機貴族徠卡合作，發展其相機技術，使其在世界上具公信力的手機相機評比上大放異彩。DXOMARK手機相機評比是世界各大廠自願送檢的具公信力評比機構，在Huawei Mate 20系列未上市前，由Huawei P20 Pro穩居冠軍地位，Huawei Mate 20 Pro上市後成為冠軍，Huawei P20 Pro退為亞軍，華為手機包辦相機排名冠亞軍。

想要征服歐洲市場，只是功能價值也是不夠的，畢竟過去中國製造商品給歐美人士許多負面印象，因此華為面對的挑戰就是如何讓歐洲人接受中國製的手機。

在這裡華為也做了高明的處理，它沒有大張旗鼓地去透過廣告試圖說明中國製造的技術進步，反而是讓手機充滿歐洲元素與歐洲風情，手機翻到背面，最吸引目光的是LEICA字樣，讓人想到德國精品；相機排列的矩陣設計，靈感來自保時捷跑車車燈，又是德國形象。

華為旗艦手機的頂級配色是漸層極光色，靈感自然來自北歐極光，也就是說華為手機充滿歐洲元素，無怪乎能夠削減歐洲消費者對中國品牌的疑慮。

（作者是國立台中教育大學師資培育暨就業輔導處助理教授）

智慧型手機華為相機
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