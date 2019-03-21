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俠義傳奇的先河之作：吳樂天的臭彈人生

MLB／一朗告別戰 4打席無安打八局下場結束職涯

影／老爺酒店插旗南港 強打科技文青風

2019-03-21 20:35經濟日報 記者楊超丞╱即時報導

老爺行旅南港店今（21）日正式開幕，瞄準南港二館開幕以後，將帶來數量龐大的參展商務客。老爺行旅進駐南港軟體園區，裝潢風格融合文青風與科技感，就連Check in都能在機台自助完成，吸引年輕商務客的目光。

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