三貝德再出手 整合林口未來領袖補習班

2019-03-21 20:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



三貝德教育集團（8489）子公司亞洲教育大平台，啟動今年首次合併案，今（21）日宣布與林口區新興補教「未來領袖補習班」整合，讓亞洲教育大平台從過去以都會為主的補教系統，觸角開始深入社區。

三貝德表示，亞洲教育大平台2017年下半年成立以來，到去（2018）年底已整合12家補習班，未來領袖補習班是今年第一個加入亞洲教育大平台的補習班。

未來領袖補習班成立八年的時間，旋即在林口地區遍地生根，營運據點目前有五個，分為旗艦校區、國際美語館、崇林校區、佳林校區及高中校區。招生年齡層從6歲到18歲，多角複合式的專業營運模式，徹底拉開與家庭式補習班的差距，同時也滿足林口區域各學齡段的多元補習需求，目前各學習階段的學生人數均為林口第一。

三貝德也提到，亞洲教育大平台與未來領袖補習班的合資營運，是看好區域補習班有地緣關係，在地深耕能力強，學生來源及續班率穩定，所能帶動的營收及獲利，可較傳統車站周邊大型補習班穩健；且區域生活圈補習班營運的數量也遠多於車站週邊同業。

此外，雙方結盟將結合三貝德數位科技優勢，未來領袖補習班將在林口商業大樓內聯手打造以科技輔助補習教育的「數位化未來教室」，以高科技的軟硬體升級，讓區域型補習班的差異化更加明顯。