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甲山林南下卡好位 高雄售樓總部正式啟用　

2019-03-21 18:54經濟日報 記者黃阡阡╱即時報導

韓流旋風提振在地信心，甲山林機構旗下上市公司愛山林建設（2540），今（21）日宣布與高雄在地建商郡都建設強強聯手，推出總銷70億元大案「郡都當代」，同時也看好高雄房市發展，設立甲山林高雄售樓總部，21日正式啟用。

甲山林機構去年在台北市成立台北售樓總部，結合泡湯與購屋的創新的購屋模式，今年再砸下重金，設立佔地1600坪基地的甲山林高雄售樓總部。愛山林暨甲山林機構董事長祝文宇表示，南北成立兩大售樓總部，就是希望讓南北連線，打破地域限制，且近期發現台北有很多客戶對高雄有興趣。

祝文宇指出，以甲山林自建案「時尚帝寶」為例，該案約有300多戶，但購買客戶中三成是在地客，七成是台北客，「很多台北客連看都沒看，直接購買」，可見高雄市場很有潛力，北部買方躍躍欲試。

祝文宇坦言，甲山林機構進軍高雄的決心，當然與明星市長韓國瑜有關，九合一大選後高雄話題不斷，且未來從經濟、城市到房價都可望成長，加上高雄目前購地成本低，市中心才2字頭，可見當地很有潛力，這次便與郡都建設攜手推出總銷70億元的「郡都當代」，未來兩建商二代還將成立「都山林」公司繼續合作。

甲山林建設總經理祝藝表示，自己與郡都建設總經理唐承很多理念相同，且兩人同年都是八年級生，未來成立「都山林」公司，將繼續在高雄買地開發，且不排除往北發展。

這次愛山林與郡都建設聯手推出的「郡都當代」，主打2至3房，該案具備校園、公園第一排的稀有立地位置，是市區內稀有的中、小坪數。

目前甲山林包括「郡都當代」，加上甲山林在高雄的兩自建案「時尚帝寶」、「文華帝寶」，三案案量已達170億元，今年全台接案狀況可望再成長，包括淡水、紅樹林、汐止等地都將再接新案。

甲山林建設總經理祝藝(左)、郡都建設總經理唐承(右)兩人都是八年級生，未來將成立...
甲山林建設總經理祝藝(左)、郡都建設總經理唐承(右)兩人都是八年級生，未來將成立「都山林」公司繼續合作。圖／記者黃阡阡攝
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甲山林高雄售樓總部21日正式啟用。圖／記者黃阡阡攝
甲山林高雄售樓總部21日正式啟用。圖／記者黃阡阡攝
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帝寶建商建案
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