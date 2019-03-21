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3月高溫破30度 看天吃飯的家用冷氣銷售商機啟動了

2019-03-21 18:46經濟日報 記者張義宮╱即時報導

3月天氣高溫破30度，家用冷氣銷售商機啟動了。3C龍頭燦坤 (2430)攜手東元、台灣松下強打一對一冷專變頻空調2萬元有找，價格優勢有助讓空調就在拉抬3月業績成長動能。

燦坤協理林彩莉21日表示，今年空調搭載更節能的R32冷媒機種更多，同時看好各地方政府的節能家電補助陸續公布，空調早販的買氣已逐漸升溫，將於本月22日至4月8日推出「早鳥3重奏」活動為空調早販拉開序幕。

今年台灣家用冷氣市場規模約維持100萬台，是家電產品中產值最高的一項，成為燦坤、全國電、順發等3C通路，以及家電業者搶攻的市場大餅。「冷氣是看天吃飯的商品」，一要氣溫飆熱，銷售量就會上升。

林彩莉指出，這一波主打東元TECO一對一變頻單冷空調MS28IE-CH MA28IC-CH，市價23490元，會員價19900元。另有台灣松下製造的Panasonic一對一變頻單冷空調CU-K22BCA2市價24100元，會員價19900元，都是強調2萬元有找的機種，在價格優勢下，有助銷售量的上升。

此外，燦坤攜手大金空調推出DAIKIN一對一變頻冷暖空調R32 經典系列RHF/FTHF25RVLT市價30980元，會員價29980元，享現折2,000元。

燦坤的早鳥3重奏，第一重為配合政府冰箱、空調汰舊換新，節能補助最高3,000元；第二重為冰箱、空調、電視指定機種最高現折5,000元；第三重則是燦坤獨家攜手大金空調，只要購買大金空調免費安裝原廠指定銅管。

燦坤表示，受到暖冬影響，風扇也在今年1至3月提前大發利市，與去年同期銷量暴增二倍。

興櫃家電大廠禾聯碩指出，今年主攻DC變頻風扇，透過日本品牌馬達以及多風扇葉片的設計訴求作為市場區隔，導入十片風扇葉片，能大幅降低風壓感達到更綿密的吹風感覺，噪音也能更加降低，挑戰銷售量倍增，將帶動生活小家電業績。

燦坤家電
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