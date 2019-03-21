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交長邀各運輸工會座談 長榮空服員要求取消罷工預告期

2019-03-21 18:04經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

交通部長林佳龍首次邀請九大公會進行座談，出席的長榮航空空服員工會協商代表林昱嘉攜帶陳情書，要求林佳龍收回罷工預告期的話，並支持工會，不過林佳龍認為，航空業和其他運輸業和水、電、瓦斯一樣，罷工會影響非常多人，交通部希望在勞工權益和民眾權益間，可以設計一個制度，尋求一個平衡點。

林昱嘉說，我們希望部長可以支持我們，可以改口，或是取消這個支持，因為這對勞工來說，是非常有具有殺傷力的一個提案，華航之前罷工的時候，是沒有受到這個罷工預告的影響，到了我們民營企業，勞工為自己抗爭的時候，卻要受到這個罷工制度的威脅，所以今天會把這份陳情書交給部長。

她說，我們提出四大訴求，就是兩個兩家航空公司，他們的薪水上面的落差有點大，希望可以拉近；再來就是我們的過勞航班部分的改善；還有不當約談、員工受辱，我們希望在一些懲處的決策上面，可以讓我們參與，不要讓這麼多的黑箱的程序的狀況發生，當然這不是要介入管理。

據指出，目前長榮勞資雙方正在協商，未來長榮空服員是否也可能走上罷工這一步？對此林昱嘉表示，3月初的時候有開過第一次協商會議，那一刻沒看到資方的對案，我們願意再給對方一次機會，不希望一再拖延和打模糊仗，沒有正視我們訴求的話，我們其實不排除的（罷工）。

交通部長林佳龍首次邀請九大公會進行座談，出席的長榮航空空服員工會協商代表林昱嘉攜...
交通部長林佳龍首次邀請九大公會進行座談，出席的長榮航空空服員工會協商代表林昱嘉攜帶陳情書，要求林佳龍收回罷工預告期的話，並支持工會。記者楊文琪／攝影
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罷工長榮航空林佳龍
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