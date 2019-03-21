玉山能源跨足台日越離岸風電開發 在台設印太營運中心

2019-03-21 17:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



離岸風電開發商玉山能源與母公司Enterprize Energy今（21）日正式在台北設立印太營運中心，一方面投入與加拿大北陸合資開發彰化外海海龍離岸風電計畫外，另方面將跨足越南、日本離岸風電開發。

Enterprize創辦人尹和頓（Ian Hatton）今日開幕典禮上表示，台灣擁有最優良海上風場之一，而Enterprize也看好越南的風力等能源產業，也與日本潛在合作夥伴展開協商。

玉山能源已與加拿大北陸（Northland Power）合資開發彰化外海遴選300MW海龍風場，已與台電簽署20年平均為5.5160元購售電合約（PPA）；此外，海龍團隊並以每度2.2245元及2.5025元共拿下744MW競標。

玉山能源執行長陳聰華表示，成立印太營運中心希望以台灣為基地，與在台相關產業鏈立足台灣、攜手國際。

陳聰華也表示，目前優先推動遴選300MW風場開發，須在今年11月中旬向工業局提交國產化規劃；至於競標風場，尚未取得彰縣府同意書，因此海龍團隊已經向彰化縣提出申請，未來後續則還有相關施工、建照等，都須獲得彰化縣政府許可；此外，能源局未來在核發電業執照時，也會詢問彰化縣政府。

他也說，海龍團隊希望與彰化縣維持良好互動，並希望能與新縣長王惠美見面，討論後續推動事宜。王惠美上任後至今未與任何一家風電開發商見面。

尹和頓表示，Enterprize看好越南的風力及石油、天然氣產業，已在當地參與裝置容量達3.4GW的Ke Ga離岸風場，也會與日本公用電力公司等潛在夥伴展開合作協商；日本目前法規仍在擬定中，將持續關注發展。

陳聰華進一步說，越南因有石油產業，因此風電產業供應鏈較有基礎，現規畫分階段開發，第一階段有500MW，預計於2022年完工，比彰化外海海龍風場還要早完成。