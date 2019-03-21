玉山能源在台設印太營運中心 放眼區域風電市場

2019-03-21 17:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



玉山能源與母公司Enterprize Energy 今（21）日正式於台設立印太營運中心，除全力投入與加拿大Northland Power合資的彰化外海「海龍離岸風力發電計畫」，亦將整合海內外資源，以台灣為基地放眼國際，讓世界「看見台灣」。

ENterprize集團創辦人尹和頓（Ian Hatton）表示，全球積極發展再生能源，其中風力發電為重點發展項目，台灣擁有全球最優良的海上風場之一，以及穩定優質的投資環境，希望將以往的成功經驗帶到台灣，替這片土地貢獻一己之力。

除此之外，Enterprize亦看好越南的風力資源及歷史悠久的石油、天然氣產業基礎，在當地展開發電容量達3.4GW 的Ke Ga離岸風場建設，並與日本潛在合作夥伴如公用電力公司、商社及供應鏈廠商等展開合作協商，尹和頓表示，目前日本政策法規仍在擬定中，將持續關注當地發展。

玉山能源董事長兼執行長陳聰華表示，台灣擁有得天獨厚的風力資源與地理位置，加上成熟的產業與經濟發展環境，因此，選擇此地作為集團的印太營運中心，將導入世界一流的專業知識和技術，以宏觀先進的規畫深耕台灣，協助台灣成為低碳環保的綠能家園，進而攜手其他國家持續為地球提供永續發展乾淨能源，盼立足台灣、放眼世界。

他相信台灣將在離岸風電產業供應鏈占有一席之地，讓世界看見台灣。