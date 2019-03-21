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北市府工務局爆貪汙 廉政署搜索約談8人

買節能家電 這地方加碼補助最高1萬9

燦坤涼夏早鳥三重奏 攜手大金搶攻空調早販商機

2019-03-21 16:59經濟日報 記者張義宮╱即時報導

3C龍頭燦坤表示，由於今年空調搭載更節能的R32冷媒機種更多，同時看好各地方政府的節能家電補助陸續公布，空調早販的買氣已逐漸升溫，燦坤將於本月22日至4月8日推出「早鳥3重奏」活動為空調早販拉開序幕。

第一重為配合政府冰箱、空調汰舊換新，節能補助最高3千元；第二重為冰箱、空調、電視指定機種最高現折5千元；第三重則是燦坤獨家攜手大金空調，只要購買大金空調免費安裝原廠指定銅管。

除此之外只要在3月31日前燦坤會員綁定APP，抽1000名送50APP現金券；另於4月30日前會員使用APP預約空調場勘或空調保潔服務且購買不限任何品牌的空調，即可參加抽獎送市價15999元的奇虎掃地機器人，共5名中獎名額。

燦坤協理林彩莉表示，隨著今年暖冬氣候影響，導致空調在冬季銷量逆勢增二成，且因氣候變化急遽，兼具冷暖氣、清淨、除濕四合一的冷暖空調崛起，銷量站穩六成。而由於台灣氣候潮濕，消費者對空調室內機安裝的管線，以及固定室外機的鐵架材質越發重視，燦坤獨家與大金攜手採用原廠指定銅管的服務，除了耐熱、耐寒，更耐久。

且可防止室內溫度及濕度差異太大時的結霜、冒汗，避免損害室內裝潢等優點 ，等於站在消費者安裝空調的出發點設想提供優質的服務。

林彩莉觀察，看好消費者在進入夏天前有空調維修、保養清潔等即時需求，整合預約場勘、預約保養等服務以及空調促銷活動於一身的燦坤空調行動服務，將能提供消費者隨時隨地只要一鍵即能輕鬆預約空調清洗等服務。

同時燦坤建議消費者可在選購前請專業空調師傅至家中場勘，建議合適購買的機種。而根據燦坤內部數據統計，凡預約專業師傅場勘的消費者，有七成五皆會購買師傅建議適合家中空間的空調機種，可見在選購前場勘師傅的影響力。

燦坤APP
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