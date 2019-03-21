和泰車旗下最亮金雞 車美仕去年營收58.2億元

2019-03-21 16:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



和泰車多角化經營成果驚人，旗下車美仕從汽車配件單一產品擴及車用電子產品與智聯車載系統，甚至透過母廠TOYOTA的認證，打入TOYOTA通路擴及海外市場，除了國瑞汽車、和泰與大陸、東南亞之外，今年並將進一步發展至北美與巴西。

車美仕原本是和泰車轉投資的事業，但因產品開發具備競爭力，受到TOYOTA青睞，主動要求投資，如今TOYOTA持股33.4%。並因為產品獲得原廠認證，取得進軍全球TOYOTA通路的入場券，車美仕全面經營搶攻市場，去年營收規模已達到58.2億元，今年再加上北美場與巴西，規模可望進一步成長。

車美仕主力產品及提供的服務車美仕主力產品為車用電子產品，包括智聯車載系統、多媒體車用主機，以及 ADAS（先進駕駛輔助系統 Advanced Driver Assistance Systems）相關應用，例如：盲區偵測系統（BSM）、環景影像輔助系統（PVM）、前方防撞偵測系統（FCW）、車道偏移系統（LDW）等，目前當紅產品為搭載在New RAV4 上的智聯車載系統。

另外也提供各式客製化內外觀套件設計與開發。目前國瑞、和泰以及大陸、東南亞等地區的豐田代理皆有採用。除此之外，車美仕從產品設計，功能規劃、產品開發、出貨前品管、到用品港口架裝(Port Installation Option)、最終更提供各種產品銷售策略及完整的產品售後服務，也就是展現 Total Solution Provider 的能力。

一開始車美仕開發的配件是以較簡單的車內配件，像是腳踏墊的產品為主，但因應和泰車的需求，自行開發適合台灣市場的車用配件，尤其是日新月異的汽車導航系統。

因為原廠搭配的汽車導航系統除了價格相當高，更新速度也較快，無法滿足和泰車希望降低成本提供消費者更具優勢條件的期待。

隨著車美仕的發展愈來愈多元，而且技術門檻愈來愈高，也讓原廠另眼相看。尤其是相關的發展速度竟然還比日本更快，為車美仕找到更好的發展空間。

十年前車美仕的營收仍然只有19.2億元，但去年車美仕營收已經來到58.2億元，其中台灣新車及售後用品為45.5億元，自台灣外銷為12.7億元，大陸二家子公司（凱美士、廣汽長和）營收為15億元。未來隨著市場的擴展以及產品的擴增，還有更大的發展空間。

車美仕總經理賴宏達表示，車美仕願景係成為全世界TOYOTA體系下NO.1的用品公司。以Total Solution Provider 定位並期許，將台灣TOYOTA汽車用品，行銷至全世界。

賴宏達提到，台灣電子產品供應鏈相當完整，且製造技術成熟，但廠商間各自發展自身系統。車美仕以跨領域的整合能力見長，將車用電子相關的廠家與產品整合，讓不同領域的電子產品，成功的整合與應用在車上。

車美仕希望將台灣TOYOTA用品的經驗，行銷到全球TOYOTA汽車上，讓台灣設計的汽車用品，被全世界看見。