高溫飆破32度 量販通路冷氣早鳥優惠破天荒3月開跑

2019-03-21 15:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



今天是24節氣的「春分」，台北高溫持續飆升，下午12時50分已達到32.4度，這不僅是今年以來台北站最高溫，也是2000年以來，台北站在春分的最高溫紀錄。看好高溫商機，愛買自即日起推出冷氣早鳥優惠，而這也是破天荒冷氣促銷3月就開跑。

愛買行銷部資深經理王佳慧表示，受到暖冬氣候影響，愛買空調商品１月已出現買氣，響應政府節能補助鼓勵空調汰舊換新，愛買2月起加碼推出滿3,000元現折300元，目前整體空調業績和去年相比已成長五成，今年罕見地將冷氣早鳥提前至3月開跑，比去年提早近1個月；在品牌早鳥禮、節能補助、愛買加碼、指定銀行24期0利率等四重誘因下，預估整體空調業績可較去年同期成長一倍。

愛買冷氣早鳥優惠即日起開跑，各大品牌祭出好禮任選，4月30日前買就送便攜型殺菌空氣清淨機、DC直流電扇、掛燙蒸汽熨斗、20公升不鏽鋼烤箱、德國雙人牌刀具等好禮，還有品牌推出現折優惠，搭配政府節能補助、愛買加碼滿額現折，最高現省萬元。

此外，愛買還提供13間指定銀行刷卡24期0利率優惠，冷氣早鳥現貨還可以「早上買、晚上裝」，並獨家通路推出買大金空調、全面採用「大金原廠認證銅管」結合專業安裝提升冷媒效能。

以「日立頂級系列2.8kW變頻冷暖空調RAC/RAS-28NK1」售價3萬7,290元為例，愛買滿額加碼現折3,600，政府補助最高2,800元（以新北市補助辦法計算，各縣市補助金額不等），再加上品牌早鳥禮「象印火鍋燒烤萬用鍋」市價4,150元，現賺超過10,000元。

此外，愛買也分析銷售狀況發現，結合暖氣的「冷暖空調」近年來成為銷售主力，與單一冷氣功能機種平均價差僅約2,000元左右，明顯帶動買氣較去年成長二倍，而近幾年台灣空氣品質下降、部分縣市甚至出現危害健康等級的「紫爆」，部分款式結合空氣清淨功能、PM2.5偵測功能，像是「Panasonic 2.2kW頂級變頻冷暖空調CU/CS-PX22FHA2」也成為消費者重點鎖定機種。