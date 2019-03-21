2019年推案量狂增原因 去年這張表有跡可循

2019-03-21 15:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



市場信心增加，代銷也卯起來接案。不過案量成長有跡可循，根據內政部統計資料顯示，2018年全國建築物開工達10.2萬戶，是近四年以來的新高，若與2017年相比，則成長幅度達35%，建商開工量增。

房仲業者分析，建商積極開工，一方面反應開發商手上庫存逐漸去化，重新投入土地開發市場，買地推案轉趨積極，另一方面則是雨遮不登記的重大制度改變，也讓市場掀起一小波的搶建潮。

統計開工資料顯示，2018年的開工量約10.2萬戶，相較2017年的7.6萬戶成長約35%。其中，開工量最大是台中市，高達2萬戶，其次是新北市的1.9萬戶，以及桃園市的1.6萬戶，增加幅度最大的落在高雄市，開工數為1.3萬戶，成長幅度達88%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常登記制度或容積獎勵等法規的改變，可能會影響開發商的開發利潤，因此在政策上路之前通常都會出現一波搶照潮，而去年年初雨遮不登記的新制上路，開發商在政策上路前先送件搶照，開工數量則在去年同步增加。

除了雨遮不登記搶建外，另一方面也是受惠景氣回溫，開發商也加緊腳步購地推案。曾敬德指出，2016年景氣遇冷時，北部開發商甚至喊出「不買地、不開工、不完工」，對比近期的土地交易量回溫，建案動工量大增，建案完銷數量明顯增加狀況下，房市景氣落底回溫跡象明顯。