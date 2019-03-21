親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

傳統沖繩飲食碳水化合物85%！為何是最長壽的地區？

國道轎車慘被夾扁畫面曝光 疑聯結車煞不住釀5連環撞

BMW最高階房車 全新M850亮相

2019-03-21 15:09經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

M850是BMW全車系最高規格的房車，6,780,000元起跳，而且採取接單交車，但是已經有訂單直接交車了。

汎徳發表全新M 850車款，主打全品牌最高規格房車。記者邱馨儀／攝影
汎徳發表全新M 850車款，主打全品牌最高規格房車。記者邱馨儀／攝影
分享

BMW
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

美時結盟日大藥廠 攻亞洲

2019-03-20 23:28

長榮航新廣告 請出戴資穎

2019-03-21 14:52

拚點數經濟、美妝商機 電商結盟新商機

2019-03-21 14:52

電商拚結盟 擴大生態圈跨境布局

2019-03-21 14:52

打響「花蓮瑞穗黃金湯」美名 春天國際觀光酒店今開幕

2019-03-21 10:57

一個不被看好的決定 讓美時營收六年飆20倍

2019-03-21 10:28

2035禁售燃油機車 傳喊卡

2019-03-20 23:57

華建市場派 擬發動董事改選

2019-03-20 23:35

大股東發動改選董事 華建三點回應：依法辦理

2019-03-20 23:35

美時董座韋斯曼 下出一步好棋…

2019-03-20 23:26

行銷線上／事件行銷 專業勝出

2019-03-20 23:25

連鎖效應／品牌合作 滿足四合體驗

2019-03-20 23:25

業務最前線／銷售談判延長賽的成功關鍵…

2019-03-20 23:25

策略經營／吳國華日式管理、美式開發 雙劍合璧闖新路

2019-03-20 23:25

晶華牛肉麵 進軍日本

2019-03-20 23:19

「境內關外」遠雄自貿港熱門 擴建5萬坪供大廠設基地

2019-03-20 20:52

韓流帶動 富邦媒：南台灣住宿票券買氣熱絡

2019-03-20 18:45

長榮空服員訴求調高津貼 工會不排除罷工

2019-03-20 18:02

影／大華建設經營權 吳珅篁：創造股東最大的利益

2019-03-20 16:38

韓流「愛情經濟」發威 漢來瓊瑤宴50桌已經快滿單

2019-03-20 16:20

量販事業8年虧損27億 台糖董座爽領年終125萬挨轟

2019-03-20 15:26

影／正新老董辭世員工感念 老董夫人9年前遺愛大村鄉民

2019-03-20 15:25

商店街攜手全家 再推運費補貼

2019-03-20 14:42

黃國昌質疑華映補貼陸企 顧立雄：3週內提報告

2019-03-20 14:35

台塑集團做公益 攜手福容、長庚關懷慢飛天使

2019-03-20 13:58

最新身障者進用不足名單 力晶科技連續八個月居首

2019-03-20 11:57

外送版圖擴張前哨站 foodpanda3月20日進駐基隆

2019-03-20 10:34

王品配息4.5元股東穩賺？先問自己還吃不吃

2019-03-15 16:34

一筆4百萬違約金…大夜班根本在虧錢 超商硬撐24小時真相

2019-03-15 10:20

明年可望晉升全球健身器材一哥 喬山靠這台機器逆襲對手

2019-03-13 13:23

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

郭台銘：與高雄合作 不需要也不接受任何政治人物指派

2019-03-20 17:24

茂迪慘賠達能停產 太陽能產業寒風刺骨

2019-03-20 22:18

勞退自提自選 勞部拋兩原則

2019-03-20 23:35

綠能將下市 太陽能業陷入黑暗期

2019-03-20 23:56

環評史上第一個「敗部復活」！福海離岸風力過了

2019-03-20 16:38

金管會指不升息致壽險資金出走 央行：台灣利率不低

2019-03-21 00:07

全新科技影像革命 郭董的8K+5G成真了

2019-03-20 19:13

環評史上「敗部復活」首例！福海風電通過環評

2019-03-20 16:32

金管會查華映 鎖定三疑點

2019-03-20 23:57

外銷訂單連四黑 大減一成

2019-03-20 23:33

小額終老險保額 金管會大鬆綁

2019-03-20 23:40

外銷訂單年減10.9％ 創34月以來最大減幅

2019-03-20 16:07

長榮空服員訴求調高津貼 工會不排除罷工

2019-03-20 18:02

一個不被看好的決定 讓美時營收六年飆20倍

2019-03-21 10:28

韓流「愛情經濟」發威 漢來瓊瑤宴50桌已經快滿單

2019-03-20 16:20

緯穎鎖定亞馬遜 搶白牌商機

2019-03-20 23:35

台灣保險業海外投資占比 全球最高

2019-03-20 23:56

史上首例！福海離岸風電 環評敗部復活

2019-03-20 23:48

南山人壽片面變更保費收取方式 金管會:4月開罰

2019-03-20 22:40

國內低利環境...誰造成的?

2019-03-20 23:52

鮭魚回流桃園 亞旭電腦是首家回流投產台商

2019-03-20 20:26

南山變更收費 金管會要罰

2019-03-21 00:06

從五年虧損到吸引2百萬遊客 華山獲國家產業創新獎

2019-03-20 20:34

永豐金衝獲利 三路出擊

2019-03-20 23:35

勞退自提自選藍綠大角力 誰獲利？誰穩賺不賠？

2019-03-21 09:29

綁Apple Pay的卡友 最常「嗶」付交通費

2019-03-20 22:53

台銀主辦華映聯貸 列專案金檢

2019-03-20 23:53

蘇貞昌一夜核定 經濟部政次、台水、圓山等五項人事案

2019-03-20 18:19

美時結盟日大藥廠 攻亞洲

2019-03-20 23:28

亞太電：5G+8K 明年火熱

2019-03-20 23:17

小米供應鏈 出貨看旺

2019-03-20 23:17

企業多次分派盈餘 先修章程

2019-03-20 23:34

政院拍板 產創條例租稅優惠延長10年

2019-03-21 11:16

2035禁售燃油機車 傳喊卡

2019-03-20 23:57

「境內關外」遠雄自貿港熱門 擴建5萬坪供大廠設基地

2019-03-20 20:52

小額終老保險 下半年起最高保額增至50萬

2019-03-20 16:56

綠能恐下市 京城銀：不影響貸款契約與紓困條件

2019-03-21 00:09

永捷更名 傳統產業轉型高科技

2019-03-20 21:04

伊頓台灣出貨量看升 在台大型UPS佔有率可望躍居第一

2019-03-20 19:33

宏達電 深耕VR內容

2019-03-20 23:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top