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南港老爺行旅開幕 下周住房就滿了

2019-03-21 14:19經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

國家會展中心南港展覽館二館本月正式啟用，接續在台北國際工具機展後另一大展-台北國際自行車展也即將登場。南港二館的成立，有助於台灣會展產業升級，並配合台北市政府積極推動的東區門戶計畫，可望進一步帶動南港周邊產業發展。而在南港軟體園區旁又一設計文創旅店現身，是由老爺酒店集團旗下文旅品牌「The Place」最新力作「南港老爺行旅」。

南港老爺行旅位於新光南港軟體園區大樓中，樓層涵蓋10F-20F高樓層，建築由李祖原建築師事務所規劃設計，而外牆炫彩燈光則由袁宗南大師打造。館內設計聘請荷蘭設計師團隊Mecanoo，著眼於南港的歷史變遷，並從本地產業過去的輝煌汲取靈感。

茶業不但是塑造南港地區的景觀和歷史做出了貢獻，也是本區獨一無二的一部分。至20世紀後期，本區的經濟由製造業經濟轉向知識型經濟，目前的南港已發展為永續的經貿中心。The Place Taipei南港老爺行旅，酒店的室內空間設計結合了過去與未來，將南港兩個獨特的特性結合於一體。

南港老爺行旅董事長廖年祈表示：「南港老爺是老爺酒店集團在台灣的第11個服務據點，我們將本持著老爺在追求卓越服務上面的品牌精神，將會因應南港地區未來商務活動跟輕旅行的發展需求，作為市場戰略調整的方針。」

飯店因坐落的地理位置特殊，客群以海內外商務客為主軸，館內有一大床與二床和套房房型，合計179間客房，可滿足不同族群客人旅宿需求。而館內設備也呼應科技園區及潮流，設有自助check in機、免治馬桶、電動窗簾等便利的科技設備。

在公共空間方面，南港老爺行旅提供一處健身房、一間約能容納120人的多功能會議室及一間以義法料理手法融合當地特色的餐廳「Soft Kitchen」，另外位於酒店一樓入口處的「不二堂-少爺請坐」也於同一天開幕。

值得一提的是，甫於3月1日試營運的南港老爺行旅，適逢兩年一度盛大的國際工具機展在南港展覽館舉行，吸引不少來自國外的參展廠商和買家，因此在尚未擴大對外宣傳之下，即在展期間接獲約七成的住房訂單。

而即將在月底舉行的2019智慧城市論壇以及2019台北國際自行車展兩檔大展，活動當周南港老爺則更是已呈現滿房情形，尤其是26、27兩日已經爆滿，平均房價更是拉抬到超過4,500元，其它日期目前也有九成左右的訂房量。

南港老爺行旅在3月開始對外營業之後，商務與旅遊市場均幾予正面的回饋，開幕的第一個月平均住房率預估將達到五成以上。

南港老爺行旅擁有極佳的視野及地理位置。記者韓化宇／攝影
南港老爺行旅擁有極佳的視野及地理位置。記者韓化宇／攝影
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老爺酒店集團旗下文旅品牌「The Place」最新力作「南港老爺行旅」21日正式...
老爺酒店集團旗下文旅品牌「The Place」最新力作「南港老爺行旅」21日正式開幕。記者韓化宇／攝影
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