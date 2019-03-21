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Enterprize Energy攜玉山能源 成立印太營運中心

2019-03-21 12:53經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

台灣坐擁全球數一數二的海上風場，加上政策大力支持以及投資環境穩定等特質，目前已成為離岸風電產業發展的重要據點。玉山能源股份有限公司（YUSHAN ENERGY CO., LTD., YECL）與母公司Enterprize Energy 今（21）日正式於台北設立印太營運中心，除全力投入與加拿大Northland Power合資的彰化外海「海龍離岸風力發電計畫」，亦將整合海內外資源，以台灣為基地放眼國際，讓世界「看見台灣」。

Enterprize擅長掌握能源開發趨勢， 2008年即於英國成功開發Ormonde離岸風場，為全球第一個使用5 MW風機，以及四腳座套管式基礎的商業規模離岸風場，具深厚實務經驗。

集團創辦人尹和頓（Ian Hatton）表示：「全球積極發展再生能源，其中風力發電為重點發展項目，而台灣擁有全球最優良的海上風場之一，以及穩定優質的投資環境，我們希望將以往的成功經驗帶到台灣，替這片土地貢獻一己之力。」

除此之外，Enterprize亦看好越南的風力資源及歷史悠久的石油、天然氣產業基礎，在當地展開發電容量達3.4GW 的Ke Ga離岸風場建設，並與日本潛在合作夥伴如公用電力公司、商社及供應鏈廠商等展開合作協商，尹和頓表示，「目前日本政策法規仍在擬定中，我們將持續關注當地發展。」

玉山能源董事長兼執行長陳聰華深耕電力產業30年，目前亦為海龍離岸風電計畫執行長，與來自美國、英國、法國、新加坡、日本、丹麥、挪威以及台灣本土成員合作

，並引入環評、融資、風場規畫、海事工程、風機技術、基礎建設等專業顧問團隊，共同致力於彰化離岸風場建設。

陳聰華表示，台灣擁有得天獨厚的風力資源與地理位置，加上成熟的產業與經濟發展環境，因此選擇此地作為集團的印太營運中心，將導入世界一流的專業知識和技術，以宏觀先進的規畫深耕台灣，協助台灣成為低碳環保的綠能家園，進而攜手其他國家持續為地球提供永續發展之乾淨能源，盼立足台灣放眼世界，「相信台灣將在離岸風電產業供應鏈占有一席之地，讓世界看見台灣。」

離岸風電風力發電看見台灣
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