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波音不怕737危機？ 專家無奈預言：1個原因救波音

八年級超跑少東擁億元「義大利神獸」傳欠債20億遭砸店

時尚產業宣示零排碳 環保商機龐大

2019-03-21 11:35經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

Burberry 、H&M等全球40家品牌時尚產業宣示，2050年要達成淨零排放，並在2030年先行減少排放量30%，環保紡織品商機龐大。

台灣環保機能專業紡織廠興采實業（4433）董事長陳國欽表示，根據《自然》期刊指出，紡織業每年的碳排放量相當於12億噸，比全球航運、海運加起來還高，促使各大時尚品牌廠商，比以往更加重視可循環使用及環保素材的使用。

興采今年已成立30周年，該公司每年挹注3%營收於材料研發，並在10年前成功研出S.Café®環保科技咖啡紗，搶攻環保紡織品市場。

陳國欽說，該公司將喝剩的咖啡渣，加進回收寶特瓶的聚酯紗線中，達到吸濕、快乾、吸附異味與抵抗紫外線功能，此一技術，亦獲得歐、美、亞、日主要國家專利。

他指出，該公司今年預計推出革命性的第十代──咖啡銀纖維環保紗，具有永久的抗菌除臭、抗電磁波、調節體溫等功能，除休閒運動外，將可擴大運用在健康照護、貼身衣著、鞋材、傢飾布等市場。

此外，該公司新開發STORMFLEECE™風暴刷毛、咖啡油生質材料與無水染整布料，也獲美國戶外品牌patagonia、百年品牌L.L.Bean、德國精品品牌Hugo Boss等下單。

陳國欽表示，為響應永續經營，興采訂有五大目標，一是減少製程用水40%、二是減少產品碳足跡30%、三是危險化學品零排放、四是提高生質產品營收30%、投入營收5% 研發環境友善產品，為紡織成衣零排碳盡一份心力。

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