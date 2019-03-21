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波音不怕737危機？ 專家無奈預言：1個原因救波音

八年級超跑少東擁億元「義大利神獸」傳欠債20億遭砸店

打響「花蓮瑞穗黃金湯」美名 春天國際觀光酒店今開幕

2019-03-21 10:57聯合報 記者余衡╱即時報導

隸屬天成飯店集團、有「花蓮霍格華茲城堡」的美譽的瑞穗春天國際觀光酒店，歷經4個月試營運後於今日正式盛大開幕，包括縣長徐榛蔚、議長張峻等地方政要都蒞臨剪綵，徐榛蔚期勉瑞穗春天能成為帶動花東旅遊的生力軍，打響「瑞穗黃金湯」名號，天成集團對未來營運信心滿滿，預估今年6月份可達損益兩平，未來年營收將上看10億元。

天成集團指出，瑞穗春天酒店自去年12月試營運以來，由於歐風城堡外型吸睛，話題及住房熱度持續攀升，試營運期間平均住房率近40%，農曆春節及228連假期平均住房率更高達95%，集團看好國外旅遊市場，加上瑞穗地區自然美景與媲美日本有馬溫泉泉質的「瑞穗黃金湯」，加上蘇花改預計2020年全線通車等利多，一年四季都有不同旅遊亮點。

集團行銷總監趙芝綺表示，瑞穗地區在日據時代就設有公共浴場，與紅葉、安通溫泉並列花東縱谷的三大溫泉區，由於泉質與日本「有馬溫泉」相似，富含鐵質呈淡黃色，因此有「黃金湯」、「生男之湯」的美譽，因此飯店以「享溫泉、遊莊園」為發展主軸，並期許成為「全台新地標」與「最好玩飯店」。

瑞穗春天國際觀光酒店耗時7年打造，佔地2萬多坪，擁有21個房型共198房間，園區呈現南歐莊園風格，其中「城堡房」大廳高達27米，號稱全台最氣派，也是國內目前唯一結合溫泉樂園的度假飯店。為歡慶開幕加碼推出「慶開幕享好禮」，4月30日前於官方網站訂房並連續入住兩晚以上，每房加贈豪華禮一份，內容包括防水手提肩背二用購物袋、乳比造型兒童泳圈、手臂圈及乳比玩偶一隻，詳情可洽瑞穗春天國際觀光酒店官網。

春天國際觀光酒店外觀宛如歐洲城堡。圖／本報資料照
春天國際觀光酒店外觀宛如歐洲城堡。圖／本報資料照
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