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擴大關懷偏鄉 群益愛閱讀活動起跑

2019-03-21 08:47經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

群益金鼎證券長期關懷偏鄉教育，3月20日於宜蘭縣金洋國小舉辦2019「群益愛閱讀」啟動儀式，宣示今年的捐贈範圍將由北台灣擴及全台，遍布北中南共九所小學，由各地分公司認養擔任志工，鼓勵學童閱讀，希望能拋磚引玉，引起社會共鳴，共同來關心偏鄉教育。

群益證長期致力提升偏鄉學童閱讀能力，今年已邁入連續第六年，也正式跨出大台北地區，為更多偏鄉兒童貢獻心力。群益金鼎證券董事長王濬智表示，公益活動能夠得到迴響，都要感謝同仁的支持。

群益同仁平時努力經營金融專業，但最難能可貴的是，在工作之餘，還是有同仁身體力行作公益，自發性的擔任志工；今年捐贈範圍遍佈全台灣北中南共九所小學，要靠全台各地分公司的主動認養，視學校需求入校擔任志工，期盼透過全體群益同仁的努力，共同來提升偏鄉學童的閱讀能力。

金洋國小代理校長謝筱菱表示，該校學區學生多數為泰雅原住民小朋友，比較缺乏靜態的閱讀活動，同時偏鄉的孩子也較缺乏成長的榜樣與對未來的想像，謝謝群益願意給予經費支持閱讀活動，並藉由同仁志工入校提供學童榜樣學習。

未來會藉由獎勵閱讀及心得寫作辦法，鼓勵孩童閱讀，並開啟孩子們的視野，期望翻轉孩子們的未來。

除了金洋國小外，其餘八所國小包括新北市龜山國小、新北市大成國小、新竹縣尖石國小、苗栗縣象鼻國小、南投縣秀峰國小、嘉義縣隙頂國小、台南市瑞峰國小、屏東縣高士國小。

群益金鼎證券長期關心社會公益，善盡企業社會責任，持續對偏鄉教育盡一份心力，今年持續舉辦群益愛閱讀活動，瞭解學校的實際需求後，今年活動主軸分別為提升閱讀能力，參訪藝文空間，多元社團學習等三大面向。

除了將舉辦城市閱讀之旅外，也將經費用於充實學校圖書設備，並支持多元社團學習經費補助，希望透過企業長期的努力，點一盞燈照亮偏鄉學童的成長之路。

群益金融集團3月20日於宜蘭金洋國小舉辦「群益愛閱讀」啟動儀式，群益金鼎證券董事...
群益金融集團3月20日於宜蘭金洋國小舉辦「群益愛閱讀」啟動儀式，群益金鼎證券董事長王濬智（中）、金洋國小校長謝筱菱（左）與群益金鼎證券宜蘭分公司副總裁陳美如（右）共同宣示今年的捐贈範圍將由北台灣擴及全台，遍布北中南共九所小學。 圖／群益金鼎證券提供
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群益金融集團3月20日於宜蘭金洋國小舉辦2019「群益愛閱讀」啟動儀式，群益金鼎...
群益金融集團3月20日於宜蘭金洋國小舉辦2019「群益愛閱讀」啟動儀式，群益金鼎證券董事長王濬智（後排右四）與全校師生於校園內合影。圖／群益金鼎證券提供
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