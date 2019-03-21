綠能恐下市 京城銀：不影響貸款契約與紓困條件

2019-03-21 00:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ╱即時報導



大同旗下綠能科技（3519）因去年度財報淨值已為負數，最快5月就會強制下市。綠能最大債權銀行京城銀（2809）對此指出，綠能股票上市並不會觸發貸款契約提前中止的條款，且只要綠能遵守之前與債權銀行達成的紓困協議，股票下市也不會影響紓困條件變動。

京城銀行指出，綠能股票是否繼續上市，與貸款契約、紓困協議無關，重點仍在綠能是否依照協商結果按時繳息，只要綠能能做好這點不變，日後股票下市也不會觸發契約加速條款、提前中止與紓困協議的條件與效力。