台灣樂天市場與東森草莓網結盟 開拓跨境電商

2019-03-20 18:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



跨境電商先驅的台灣樂天市場今（20）日宣布攜手東森集團旗下的「香港最強美妝電商」草莓網，打造台日港的跨境美妝王國。將透過在地串聯將消費者體驗，同步國際市場。

台灣樂天在台將邁入第11年，以樂天生態圈服務作為穩健基礎，推動「點數經濟學」運用到「美麗經濟」裡，穩固跨境電商市場領導地位。