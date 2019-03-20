影／Model Y難挽股價 特斯拉3月吃錯什麼藥？

2019-03-20 18:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊超丞 ╱即時報導



特斯拉風光發表全新7人座電動休旅車Model Y，不過股價表現不漲反跌，從3月以來特斯拉股價直直落，因為特斯拉除了宣布各車款大降價，特斯拉更宣布要減少實體門市，到底什麼原因讓特斯拉急著做出改變？