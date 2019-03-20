韓流「愛情經濟」發威 漢來瓊瑤宴50桌已經快滿單

2019-03-20 16:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林政鋒 ╱即時報導



韓流拚經濟持續增溫，漢來美食預定4月22日推出「瓊瑤宴｣，50桌已經快被預約滿額；另有「瓊瑤房｣規劃，在漢來海港客房欣賞海景「幾度夕陽紅」，高雄愛情產業鏈商機一波接一波。

漢來美食協理吳若寧指出，高雄公布10處婚紗拍攝景點後，這次由愛情產業鏈總顧問瓊瑤，配合「1314」一生一世瓊瑤小說月主題，推出「瓊瑤宴」，席開50桌，由漢來美食結合瓊瑤文學作品，以作品書名入菜，推出八道菜餚，為高雄的春天增添更多浪漫氣息。

由於瓊瑤在高雄寫出「窗外｣、「煙雨濛濛｣及「幾度夕陽紅｣等三部膾炙人口的愛情小說，與高雄有非常深的緣分，高雄是瓊瑤的寫作故鄉，漢來美食發揮巧思，推出「煙雨濛濛六個夢｣、「煙鎖重樓兩依依｣、「夕陽紅照水雲間｣、「卻上心頭千千結｣、「火鳥燃燒碧雲天｣、「窗外雁兒在林梢｣、「還珠格格在水一方｣及「紫貝殼紅塵作伴 問斜陽我是一片雲｣八道菜式，從前菜到甜品，每道菜均結合2本小說書名，並運用食材、顏色、盤飾及料理手法，呈現書名意境，讓來高雄品嚐的民眾，除了味覺得到滿足外，更能勾起心中那一段美好浪漫的時光。

漢來美食總經理林淑婷表示，剛開始接到承辦「瓊瑤宴｣任務時，既開心也很擔心，經過團隊們一次又一次的籌備會議，一次又一次反覆的試菜調整再試菜，八道結合瓊瑤經典名作的佳餚完美出爐。

高雄因為有著瓊瑤的愛而美麗動人，美食因為「瓊瑤宴」的誕生更精彩。