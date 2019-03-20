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商辦市場是火種 顏炳立:南港動了、信義計畫區要發了！

2019-03-20 15:24經濟日報 記者黃阡阡╱即時報導

戴德梁行董事總經理顏炳立表示，信義區目前空置待租的只有8,000多坪，除了南山廣場、台北101空置率在一成以內外，其餘辦公大樓幾乎都是滿租的狀態，「所以我說商辦市場是剩餘的火種，而信義計畫區又是火種的核心。」

顏炳立表示，這個走勢早有跡象，若說蛋白與蛋黃區價格有一定的落差，從南港辦公大樓租金站上每坪2,000元，就可知道信義計畫區就應該會有4,000元的行情，因此以辦公室租金來看，「南港動了，信義計畫區要發了！」

近年辦公室需求強勁，租金後勢看漲，台北世貿中心國貿大樓宣布，自3月1日起調漲租金牌價，每坪上看3,300元。國貿大樓表示：「信義區A級商辦持續需求大於供給，國貿大樓低樓層每坪3,300至3,700元之間。」

顏炳立指出，A辦的市場正在消失當中，30萬坪的存量，空置率逐步下降，因此未來不會再有供給的驚嚇。

此外，以台北市信義計畫區A級辦公大樓租金來看，雖然普遍空置率近乎於零，但使用率卻從六成至七成多不等，這是因各大樓的公設比不同。

其中，國貿大樓則擁有信義區內A級商辦最低公設比26~28%，對比其他大樓36~40%超高公設，實際每坪租金坪價4,500元到逾7,000元，每坪相差近2,500元。

因此，國貿大樓執行副總張所鵬建議：「企業主在選擇辦公大樓作為營運空間時，應以淨坪來評估較為準確。」

租金顏炳立
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