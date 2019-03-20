康健人壽 贊助環花東365挑戰自行車賽

2019-03-20 14:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



康健人壽「360°康健指數」調查發現，台灣民眾深受壓力所苦，高達94%的受訪者表示生活上很有壓力，康健人壽看好台灣健康醫療保險市場潛力，可望為今年帶來更多成長動能，冠名贊助環花東365挑戰自行車賽，陪民眾掌握全方位身心健康。

衛生福利部指出，壓力與身體心理健康息息相關，可能導致癌症、心臟病等重大疾病，壓力對身心健康的影響不可小覷。康健人壽表示，除了在客戶有需要時提供保障支持，更將服務向前延伸至預防階段、向後延伸至關懷支持，透過好在康健會員平台、瘦身動吃動App等健康管理工具，以及舉辦大型健走活動，提倡運動防癌以及樂活老化，幫助消費者促進健康預防疾病。

十分熱愛騎自行車的康健人壽總經理邵駿崴表示，康健人壽希望支持民眾實現全方位健康。國際研究顯示騎自行車能夠紓壓讓心情變好，還能降低罹患心臟病的風險達26%，加上台灣素有自行車王國之稱，騎自行車也是台灣民眾最喜歡的運動之一，康健人壽透過冠名贊助「環花東365挑戰賽」，推廣自行車運動的益處，陪伴台灣民眾一起「全面騎動」身心健康。

康健人壽也將健康生活的理念落實在職場環境，運動健身與樂活紓壓的文化深植於企業DNA當中，除了康健人壽高階主管和員工一起熱情響應「康健人壽環花東365挑戰賽」，員工更自組「康健人壽挑戰隊」，透過實際參與傳遞康健人壽陪伴民眾騎動健康的精神。