台塑集團做公益 攜手福容、長庚關懷慢飛天使

2019-03-20 13:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



台塑集團做公益，選在婦幼節前夕，攜手福容大飯店桃園機場捷運A8館、以及長庚醫院，今（20）日舉辦「天使潤餅初體驗 台塑福容齊送暖」活動，邀請王詹樣基金會長期贊助的慢飛天使家庭，由家長帶著小朋友，與台塑企業主管、福容大飯店主廚一起動手做潤餅。

以往民眾都是去店裡買現成潤餅回來吃，今天參與的家庭看著台上主廚教學，第一次動手包潤餅，小朋友們的反應都覺得很新鮮，家長也認為這個活動很有意義，不僅小朋友學到清明節吃潤餅的故事，媽媽還跟主廚討教學習廚藝，現場一片歡笑聲。

台塑企業王詹樣基金會秉持創辦人「取之於社會，用之於社會」理念，自2006年起推動「早療服務成效提升計畫」，運用台塑管理經驗，結合各早期療育領域專家學者，以「實證」、「家庭」及「融合」為核心理念，以提升機構服務質量、人員專業能力、家長療育知能，開展多項台灣首開先例的早療公益計畫，截至2018年底，已投入超過6億元，約80個早療單位、發展遲緩幼童2萬多人次受益。