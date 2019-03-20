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混浴溫泉魅力是「與年輕女生共浴」 日本旅館發文挨批

圖解／日本賞櫻最佳地點、時間大公開

元大銀追櫻攻略 衝一波賞櫻享免税8％+優待7％

2019-03-20 11:14經濟日報 記者林子桓╱即時報導

日、韓櫻花季接力開跑，不少民眾規劃出國賞櫻元大銀行推出「浪漫櫻吹雪 2019追櫻全攻略」活動，即日起至3月31日，只要在限定期間內，新加入元大銀行LINE官方帳號(@yuantabank)，即有機會獲得Wi-Ho! Wi-Fi 分享器租借五日抵用券，讓你出國上網不用煩惱。

元大銀表示，看準春天賞櫻熱潮，特別在3~4月期間祭出多項出國旅遊優惠，包括Wi-Ho! 日本、韓國吃到飽分享器一天只要99元，其它國家享有7折專屬優惠；日本著名3C賣場Bic Camera 免税8％+優待7％ OFF 優惠折價券免費下載，刷元大鑽金一卡通聯名卡再享2.2%現金回饋，滿足賞櫻旅客出國上網、刷卡購物等方面需求。

為了讓賞櫻行程能享有更多超值回饋，元大銀「元大鑽金一卡通聯名卡JCB」，承襲元大鑽金卡同步祭出海外消費2.2%的超高現金回饋，不僅無消費門檻、無通路限制，現金回饋更是無上限。

此外，國際信用卡組織威士卡（VISA）也推出日本最新旅遊優惠，主打京都四季特色旅遊行程與當地傳統美食體驗。

VISA表示，體驗行程包括著名賞櫻名所三千院、來迎院與寶泉院的私人半日遊，還有京都家常料理Obanzai、日式鍋物烹飪課程，以及清水燒傳統陶瓷工藝體驗等，VISA信用卡與金融卡持卡人在「Kyoto x Voyagin」網站購買行程，均享有5%折扣優惠。

元大賞櫻一卡通
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