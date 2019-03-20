微風不畏東區沉淪？廖鎮漢砸1.3億元買大安路店面

2019-03-20 10:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



圖／取自Google Map 分享 facebook 北市東區店面危機四伏，一般避之唯恐不及，但也有人逆勢入市。最新實價揭露，微風廣場董事長廖鎮漢以長僑投資名義，以1.3億買下東區大安路一段一家服飾店，每坪269萬元，單價排名大安路店面第七高。

大家房屋企研室主任郎美囡表示，大安路橫跨忠孝東路，大安路一段上有許多時尚精品，由於人潮不如忠孝東路多，因此店家大多以培養老客戶為主，大眾品牌較少，以商品有特殊性，或是具有品牌效益的商家居多。

郎美囡表示，大安路雖人潮較少，但店租比忠孝東路低，招租相對容易，該路段長久以來都以時尚潮流為主，有一定客戶群，因此符合行情的店面釋出，仍有買方願意接手。

根據實價資料，廖鎮漢是在今年1月買下該店面，總價1.3億元，總面積約48.2坪，目前店面由藝人林佳儀經營Level 6ix大安形象服飾館。

住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬表示，大安路在東區、與216巷以及延吉街都是許多店面布局的主要街道，目前大安路一段的店租約一坪8,000元，該筆交易單價269.2萬頗符合目前市場行情，且該坪數接近50坪，總價1億出頭也在一般買方對於東區店面的接受範圍內。